新聞評論／骯髒手段干擾罷綠 檢調不怕玷汙民主？

檢調近日對藍營罷免綠委的6名要角發動搜索約談，圖為調查局幹員15日搜索國民黨板橋區黨部等據點後，帶走一箱箱證物。（記者許正宏／攝影）

大罷免 正進行第二階段連署，誰料，檢調近日竟片面向藍營罷免綠委的六名要角發動搜索約談，遭質疑意圖干擾藍營的罷免行動。檢調這次發動，主要是民進黨 檢舉該連署涉及「偽造資料」。問題是，全台各地都發現死亡連署及資料不實，檢調對許多「檢舉」置之不理，卻獨獨對藍營發起人下重手，不僅雙標，更是自甘墮落充當政治打手。

這次遭檢調搜索的六名藍營青年，皆為藍軍罷免台北市綠委吳思瑤及吳沛憶的要角，包括被稱為「罷雙吳四騎士」的四名召集人和兩名領銜人。由於台北市民普遍對大罷免覺得反感，吳思瑤和吳沛憶則被認為是「被罷掉」機會較高的兩人；也因此，檢調這次出手相當程度確在影響連署。其中，四騎士之一的陳冠安為立委羅智強辦公室主任，遭強行查扣手機。藍營認為，手機中許多與案情無關的機密資料，也可能遭檢調和執政黨濫用，手段相當惡劣。

何以說檢調這次搜索完全是不必要，而且撈過界之舉呢？第一，連署書是否合格，中選會自有其審核和認定的標準。在第一階段的罷免連署，即依此剔除了不少有心或無意的錯假連署。第二，既然屬於「行政認定」層次的工作，檢調卻僅根據檢舉，即動用「司法調查」工具對當事人大肆搜索約談，顯然已經越界。第三，即使檢調未找到任何「犯罪」證據，但光是搜索的大動作已對連署構成嚴重干擾，甚至使「雙吳」過不了二階連署門檻。如此一來，民進黨的濫權霸凌便輕易得逞。

何況，不需要假藉檢調之力，光憑中選會上下其手的本事，已足以把大罷免形勢搞得極不對稱。目前已進入第二階段罷免連署的人數，是35比15，綠營的動員能量遙遙領先。其中，連署書被中選會打臉退件的，多為藍營的發動者。包括國民黨企圖利用「反廢死」、「反戒嚴」公投 綁罷免，以拉抬民眾的投票率；但中選會只要切分成兩場投票日期，或武斷認定公投議題「無效」，「公投綁罷免」的計畫立刻失去著力點。簡單地說，賴政府行政干預大罷免的手段百百種，多到人民無法想像；檢調此刻還來參一腳，只是自貶身價。

府院黨領銜推動的大罷免，正如火如荼。即使如今川普關稅的經濟災難烏雲罩頂，也無法使賴政府官員稍稍專心思考一下國政，這才是最可怕的地方。人們不妨想一下當前的台灣，正處於一個體制「鬼打架」的境地：有史以來最弱的行政院，凡事只能以「覆議」展現它的無能；在野黨好不容易過半的立法院，只能在「釋憲」和「大罷免」的防火牆間一再撞壁；正副院長「從缺」的司法院，靠著八名無意志的大法官硬撐；而監察院長陳菊因中風住院超過兩個月，其餘監委則因預算被刪在怠工和聲請釋憲中。試想，如此分崩、對立、鎖死的中央政府，看不出任何體制分工合作的作用，人民難道只能仰望賴總統一個人的治國智慧嗎？

半年多來，人們走著走著，突然眼前只剩下「大罷免」一條路，這真是民主的恐怖時刻。台灣幾十年來在民主化路上取得的成果，短短半年間，接二連三崩潰化成灰燼。在賴政府的治理下，三權分立不如「唯我獨尊」，分立的黨政又重新熔成一家，言論自由只專屬於某些特許的人，政治活動又可以進入校園，檢調也能任意搜索逮人，曾歷經戒嚴的人又見到政府的鐵律牢籠四布。對民進黨而言，為了台灣價值和神聖的大罷免，用點骯髒的小手段是必要的，他們不在乎玷汙民主吧？