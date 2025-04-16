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檢調再查罷綠 藍新北黨部遭搜索 藍批綠色恐怖號召聲援

台灣新聞組／新北16日電
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不滿檢方偵辦罷免連署書造假「辦藍不辦綠」，國民黨15日晚號召民眾到新北地檢署前集結，立委葉元之（前排右三起）、羅明才、廖先翔、林德福、洪孟楷等人到場。（記者林伯東／攝影）
不滿檢方偵辦罷免連署書造假「辦藍不辦綠」，國民黨15日晚號召民眾到新北地檢署前集結，立委葉元之（前排右三起）、羅明才、廖先翔、林德福、洪孟楷等人到場。（記者林伯東／攝影）

繼台北地檢署前天偵辦罷免民進黨立委吳沛憶、吳思瑤涉幽靈連署案，昨天凌晨依偽造文書、違反個資法命6名被告交保，新北地檢署昨指揮調查局大動作約談罷免新北市4名民進黨立委案的領銜人、召集人及國民黨工20人，移送新北地檢署複訊。

檢調接連兩天針對罷免綠委案大動作偵辦，引發「辦藍不辦綠」質疑。國民黨昨晚再度號召群眾至新北檢聲援，批評「綠色恐怖」、「司法迫害」、「賴清德下台」。

台北地檢署偵辦罷免吳沛憶及吳思瑤疑似幽靈連署案，前晚複訊國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛與劉思吟，及「憶事無成」罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡6人，昨天凌晨命賴、滿、劉50萬元（台幣，下同，約1.5萬美元）交保，李、林30萬元、陳20萬元交保，均限制出境、出海。陳冠安先行離開，其餘5人同進退，辦保後搭車離開。

北檢偵辦動作甫引發外界質疑有政治動機，新北檢昨天又接續行動，大陣仗搜索國民黨新北市板橋區黨部和三重區黨部，案源為民進黨立委李坤城和民眾告發。

新北檢方行動主要針對新北市4位民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、李坤城的罷免行動，同樣懷疑有幽靈連署，依涉犯偽造文書及個人資料保護法等罪嫌發動搜索約談。檢調原訂搜索21處所，但執行後又擴大搜索範圍至30處，約談人數不斷增加。

約談對象包括「新北大掃除」蘇巧慧罷免案領銜人譚鎮耀、備補領銜人蔡承睿、召集人王昱人；吳琪銘案領銜人李清祥、備補領銜人顏秀連；張宏陸罷團「板橋小蜜蜂行動隊」案領銜人徐偉豪、備補領銜人賴志宏、召集人吳禹辰；李坤城案領銜人宋建樑和備補領銜人陳冠至。國民黨板橋區黨部執行長謝慶認、書記蔡甘子，三重區黨部執行長羅大宇，及罷團志工、國民黨黨工等多名證人也被帶走問話。

國民黨昨晚發動民眾到新北地檢署聲援，原定8時集合，但時間未到群眾便已湧現，不少人憤憤不平，批評「看看現在民進黨變成什麼樣子」、「換了位子就換了腦袋」。

新北市議會國民黨團昨表達抗議與譴責，書記長王威元說，一場本應由人民自主決定的罷免行動，執政黨卻動用國家機器強力介入，讓人民對制度徹底失去信任，也使社會再次撕裂與對立；執政者對待「非我族類」的處置標準嚴重失衡、違反比例原則，「民進黨必須明白，今天他們攻擊的不只是國民黨，而是每一位依法行使民主權利的人民」。

國民黨 罷免 民進黨

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