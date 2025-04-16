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罷免傅崐萁涉造假 藍批辦藍最速件、辦綠視而不見

台灣新聞組／花蓮16日電
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花蓮罷免國民黨立委傅崐萁團體，遭發現逾千份連署書格式有異，國民黨花蓮縣議員吳建志（左一）、國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮（左二）等人15日到花蓮地檢署，按鈴告發罷免傅崐萁團體成員。（中央社）
花蓮罷免國民黨立委傅崐萁團體，遭發現逾千份連署書格式有異，國民黨花蓮縣議員吳建志（左一）、國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮（左二）等人15日到花蓮地檢署，按鈴告發罷免傅崐萁團體成員。（中央社）

罷免綠營立委陣營接連遭檢調偵辦，引發司法「辦藍不辦綠」的質疑。花蓮罷免國民黨立委傅崐萁團體「微光花蓮」日前逾4000份連署格式錯誤，藍營稱有提議人2月1日前死亡，名字出現在2月3日的罷免提議書上，昨按鈴告發罷團成員沈伯洋等人涉偽造文書等罪嫌，並喊話：「難道辦藍最速件、辦綠就視而不見嗎？」

花蓮地檢署已分案調查，「微光花蓮」成為全台唯一被調查的綠營罷團，昨回應「尊重司法」，呼籲特定政黨勿抹黑干擾公民行動。花蓮縣議會民進黨團也聲援罷團，批藍營混淆視聽、政治抹黑，會請律師協助。

此案由新黨台北市議員侯漢廷14日向花蓮地檢署網路告發後，國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮、縣議會黨團書記長吳東昇、議員吳建志及邱光明等人昨上午到花檢告發罷傅團體領銜人李美玲、「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源及沈伯洋等人製造死亡連署。

吳建志表示，罷團承認有高達4000份連署書格式錯誤，須重簽與補簽，這不是行政疏失，是偷跑、偷簽、偽造文書，他們也查到有往生者姓名出現在連署罷免提議人名冊上，「根本蓄意造假」。他說，司法要公正，不能為特定政黨服務；罷免可以，違法和造假不行，呼籲花檢立刻偵辦，讓法律還原真相。

民進黨縣議員張美慧說，花蓮罷團二階連署書單純是格式錯誤，沒有內容不實偽造文書問題，偽造文書在法律上是指「內容之不實」，這次是格式問題。

針對外界質疑「政治辦案」，中選會主委李進勇表示，中選會絕無差別對待，目前二階連署也還在進行，盼大家「以此為鑑」。

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