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「不辦共諜辦青年」 罷綠委交保金比涉共諜高 藍轟雙標

台灣新聞組／台北16日電
國民黨主席朱立倫發起「戰獨裁」行動反制，16日到台北「地動刪瑤」黨部，與罷團合體掃街，鼓勵支持者連署罷免吳思瑤。（記者洪子凱／攝影）
國民黨主席朱立倫發起「戰獨裁」行動反制，16日到台北「地動刪瑤」黨部，與罷團合體掃街，鼓勵支持者連署罷免吳思瑤。（記者洪子凱／攝影）

罷免綠營立委的青年被北檢搜索，罷免綠營立委蘇巧慧、吳琪銘團體領銜人昨也遭新北地檢署約談。國民黨主席朱立倫表示，司法大刀砍來，「我們必須拿起盾牌，為人民開出一條血路」；今天上午，他將與黨籍民代並肩徒步，從罷免吳思瑤總部出發，收集連署書。

朱立倫表示，司法清算大刀砍完民眾黨，再度砍向一般老百姓行使公民權利，只因立場站在執政黨權力高牆的對立面，就是「恐嚇、清洗、殺戮」。除了今天將從罷吳思瑤總部出發，明天也要走向新北，前往新埔捷運站連署。

朱立倫說，「法律戰，國民黨全數負擔，也會成為所有青年的後盾」，但現在已不只是法律攻防，當國家司法成為執政黨清算政敵的工具，站出來守護民主自由法治的社會，就是義務；今天是青年，明天就可以是任何人，「我們退無可退，他們拿著大刀，我們拿著盾牌，為人民開一條路。」

國民黨昨舉行記者會抨擊民進黨的司法雙標、政治辦案已無所不入，「不辦共諜，辦青年」，呼籲大家繼續加入連署的行列，對抗綠色恐怖。

「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡等人昨陸續交保。國民黨立委羅智強第一時間表示「六英雄保金，我出」；經藍營議員徐弘庭、游淑慧等人聲援，很快籌足經費，羅智強說仍會將230萬元（台幣，下同，約7萬美元）捐出用作北市「罷免雙吳」經費，全力拚二階連署。

國民黨組發會主委許宇甄批評，民進黨為轉移總統府、國安會、外交部和民進黨內窩藏匪諜的焦點，大規模動用司法，搜索罷免綠營立委的公民團體，以司法干預民主，這跟極權國家有什麼不同？且罷藍團體連署也有很多違法事跡，告發至今，檢方沒有任何偵查動作，這不是雙標，什麼才是雙標？

北市新黨議員侯漢廷批「民進黨員涉共諜案僅20萬元交保，罷免民進黨卻裁定50萬元交保，難道司法姓『黨』？」國民黨議員游淑慧感嘆，「在台灣，罷免民進黨的後果比當共諜慘……寧當共諜、莫來罷綠。」

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，民進黨掌控司法體系，想傳遞的訊息很簡單，「領銜罷免民進黨立委罪不可赦，比洩漏國家機密嚴重」，行徑如同中國共產黨。

中廣前董事長趙少康也說，賴清德上任以來，只要跟民進黨有關案件，一律大案小辦，跟國民黨有關的就小案大辦；面對民進黨鋪天蓋地的綠色恐怖，不能只有嘴上抗議，須採取具體行動。

民進黨 罷免 國民黨

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