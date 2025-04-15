我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

民調／賴清德支持度45.9% 創上任以來次低紀錄

記者蔡晉宇／台北15日電
台灣民意基金會15日公布最新民調指出，關於賴清德總統聲望，45.9%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，45.7%不贊同。（圖／台灣民意基金會提供）
台灣民意基金會15日公布最新民調指出，關於賴清德總統聲望，45.9%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，45.7%不贊同。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會今天公布最新民調指出，關於賴清德總統聲望，45.9%贊同賴清德總統處理國家大事的方式，45.7%不贊同。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，造成賴總統聲望顯著下跌的主要短期因素有二，一個是大罷免的後座力，另一個是美國總統川普關稅震撼，賴總統的權威正罕見地遭遇社會空前不滿與挑戰。

民調以賴清德總統上任近1年，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的 方式，包括重要人事安排與政策？」為題，結果顯示，16.4%非常贊同，29.5%還算贊同，24.2% 不太贊同，21.5%一點也不贊同，7.1%沒意見，1.4%不知道、拒答。

游盈隆表示，從長期趨勢看，賴清德總統聲望下降到45.9%，創下去年上任以來的次低紀錄，且不贊同他國家領導方式的人飆升到45.7%，創下任內新高紀錄。這意味賴總統面對相當嚴峻的新政治形勢，需審慎因應。

游盈隆指出，造成支持度下滑的原因有二，首先是大罷免的後座力。當民進黨立院黨團總召柯建銘力倡大罷免，賴清德初期僅以「尊重公民團體行動」回應，未公開力挺，讓他在初期沒有被捲入風暴中。但3月中旬開始，民進黨全面力挺大罷免行動，當社會主流民意反對大罷免，後座力就會引爆，必然有損賴總統聲望。

游盈隆說，第二是川普新關稅政策的衝擊。4月2日川普宣布新關稅政策，震撼全世界。根據台灣民意基金會民調顯示，8成6民眾認為這將對台灣經濟帶來重大的衝擊，5成7覺得川普時代的美國不值得依靠，賴政府初步的因應雖獲多數人民認可與肯定，但對是否能處理好後續可能的影響和衝擊，忐忑不安。

該民調由山水民意研究公司受本基金會委託，訪問期間是4月7至9日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%；有效樣本1080人，市話758人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡 及教育程度加權，以符合母體結構。

賴清德 罷免 民調

上一則

蔣萬安要求對共諜案表態 卓榮泰：該有國格時別曖昧不清

下一則

民調：近6成台灣人不贊成「大罷免」 僅台南響應最熱烈

延伸閱讀

習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國

習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國
川普如意算盤落空 企業面對關稅拆招：另覓低關稅區 美廠自動化

川普如意算盤落空 企業面對關稅拆招：另覓低關稅區 美廠自動化
哈佛拒配合川普「22億補助遭凍結」 校長：政府不應命令私大做什麼

哈佛拒配合川普「22億補助遭凍結」 校長：政府不應命令私大做什麼
考慮暫緩25%汽車關稅？川普：我是很有彈性的人

考慮暫緩25%汽車關稅？川普：我是很有彈性的人

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連