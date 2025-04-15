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蔣萬安要求對共諜案表態 卓榮泰：該有國格時別曖昧不清

記者黃婉婷／台北報導
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行政院長卓榮泰表示，該有國格的時候，地方政府也要共同負起責任。（記者曾原信／攝影）
行政院長卓榮泰表示，該有國格的時候，地方政府也要共同負起責任。（記者曾原信／攝影）

民進黨共諜案連環爆，台北市長蔣萬安要求行政院長卓榮泰表態。卓揆則搬出列寧、毛澤東所言「最堅強的堡壘要從內部攻破」、「不打沒有內應的戰」，稱賴清德總統已提出17項因應戰略，行政院也已著手研議法制化，他也喊話地方政府要有相同體認，該有國格時不要曖昧不清。

立法院今天繼續邀請卓榮泰針對施政方案及施政報告列席，並備質詢。會前媒體問到，蔣萬安指民進黨執政下綠營人士頻涉入共諜案，總統府到多個部會都存在共諜，難道真的「我綠共我驕傲」？要求卓揆表態。

「共產黨老祖宗說過的話不要忘記。」卓榮泰指出，列寧說過，面對敵人，最堅強的堡壘要從內部攻破，毛澤東也說過，絕對不打沒有把握、沒有內應的戰，所以賴總統在國安高層會議提出的17項因應策略跟措施，行政院已在著手進行研議所有法制化工程，目的就是要摧毀在台灣堅強堡壘內的所有破壞力量，而且也要殲滅在內部的內應。

卓榮泰表示，無論是破壞力量或內應，都是政府要全力消滅、為人民負責的事，不僅中央政府做，地方政府也要做，畢竟無論是公開統戰或是暗中滲透，都是對國安最大的威脅，地方政府也要有這樣的體認，不要非常地曖昧不清，該有國格的時候，地方政府也要共同負起責任。

此外，媒體問及，國民黨青年發起罷免綠委涉偽造文書遭偵辦，國民黨立委羅智強質疑藍綠連署都有瑕疵，為何辦藍不辦綠？卓榮泰僅稱，個案交給檢調單位依照事實證據認定，他沒有任何評論。

卓榮泰 國民黨 蔣萬安

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