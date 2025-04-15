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領銜罷綠委 6被告重保限制出境 藍批政治辦案

記者張宏業／台北15日電
國民黨青年軍「罷吳四騎士」劉思吟丈夫林叡30萬元交保。（記者張宏業／攝影）
國民黨青年軍「罷吳四騎士」劉思吟丈夫林叡30萬元交保。（記者張宏業／攝影）

調查局偵辦立委吳沛憶、吳思瑤罷免涉幽靈連署案，昨天搜索約談國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安、賴苡任、滿志剛、劉思吟、罷吳領銜人李孝亮及劉思吟丈夫林叡共6人到案，台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書等、違反個資法等罪命6人分別以20萬（台幣，下同，約6178美元）至50萬元交保、均限制出境出海。

其中賴苡任、滿志剛、劉思吟涉案情節較重，3人均交保50萬元；李孝亮、林叡交保30萬元；陳冠安交保20萬元。陳冠安是國民黨立委羅智強辦公室主任，他是第一個交保離去的被告，沒有對媒體表示任何意見。

國民黨立委王鴻薇、市議員張斯綱及發言人楊智伃、還有青年軍等支持者，昨深夜在北檢門口集結，呼喊「司法不公、政治辦案」；羅智強昨也喊話民進黨，「不要找我團隊麻煩、要清算衝著我來」。

全案由民進黨在3月間告發，指吳思瑤被罷免連署的2000多分資料中，有86位連署人已往生；罷免吳沛憶的連署文書，也有上百位往生者，錯假率高達4成。北檢指揮調查局台北市調查處清查後，發現的確有人遭冒名提案，昨天一早發動搜索行動。

檢調偵辦對象主要鎖定「憶事無成」召集人劉思吟、領銜人李孝亮；「地動刪瑤」召集人賴苡任、領銜人張克晉；「罷吳四騎士」滿志剛、陳冠安共6名被告，其中張克晉訊後請回，原列證人的林叡改列被告，檢調另約李孝亮母親等人作證。

檢調追查，吳沛億、吳思瑤2立委罷免案的提議人資料，包含「提議前死亡」的死亡連署，連署人戶籍未滿4個月，甚至有重複連署等偽造情事，還有「筆跡相似」等情狀。北檢指出，經向中央選舉委員會、台北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證，查證部分提議人，確有遭冒名提議，因此發動搜索。

由於檢調約談對象包括負責「罷吳」的空戰靈魂人物陳冠安，羅智強對此表示，「面對綠色恐怖、司法清算，我絕不屈服，一定奮戰到底」；劉思吟、 李孝亮也在臉書強調，或許會被收押，但絕對不會屈服。

國民黨主席朱立倫昨批執政黨把司法當工具，辦藍不辦綠；面對民進黨各種迫害異己的司法手段，國民黨一定力戰到底，全額負擔，國民黨律師團第一時間已陪同偵訊。台北市長蔣萬安說，希望司法秉公處理、釐清事實，有一致的標準，也要符合比例原則。

中廣前董事長趙少康批評，民進黨的大罷免也有很多死亡跟偽造連署案，檢調不只辦藍不辦綠，大張旗鼓的多路偵辦完全不符合比例原則。

民眾黨表示，人民希望看到司法超然獨立，而非顏色之分，甚至兩套標準，淪為執政者鬥爭政敵的工具。

大罷免頻傳錯假連署，中選會指出，扣除不受理或重複送件者，今年2月起共收到61件罷免案，經各地依法定程序完成查對後，可能涉及偽造或有往生者連署共41件，已向最高檢察署告發人39件，其餘兩件待彙整資料後也會依法告發，沒有差別待遇。

中選會也透露，昨新增一件立委罷免案、兩件議員罷免案進入第二階段連署，據了解，新增者為民進黨立委陳俊宇與基隆市議員張之豪與鄭文婷。據了解，50件立委罷免案中，共35位為泛藍立委、15位民進黨立委，罷免藍綠立委的戰況為「35比15」，另外8件議員罷免案則都是泛綠議員；至於兩件未補提的立委罷免案，則為罷免民進黨立委王美惠與陳冠廷。

根據時程，罷免藍營立委案將進入最後衝刺期，力拚二階連署過關。中選會重申，區域立委罷免案的二階連署送件受理單位是各地選委會，並非有心人士所指的中選會，截至4月13日，各地選委會沒有收到任何二階連署送件的罷免案。

國民黨青年軍「罷吳四騎士」劉思吟50萬元交保。（記者張宏業／攝影）
國民黨青年軍「罷吳四騎士」劉思吟50萬元交保。（記者張宏業／攝影）
「憶事無成」罷團領銜人李孝亮30萬元交保。（記者張宏業／攝影）
「憶事無成」罷團領銜人李孝亮30萬元交保。（記者張宏業／攝影）
國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安20萬元交保。（記者張宏業／攝影）
國民黨青年軍「罷吳四騎士」陳冠安20萬元交保。（記者張宏業／攝影）
國民黨青年軍「罷吳四騎士」滿志剛50萬元交保。（記者張宏業／攝影）
國民黨青年軍「罷吳四騎士」滿志剛50萬元交保。（記者張宏業／攝影）
國民黨青年軍「罷吳四騎士」賴苡任50萬元交保。（記者張宏業／攝影）
國民黨青年軍「罷吳四騎士」賴苡任50萬元交保。（記者張宏業／攝影）

罷免 民進黨 國民黨

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