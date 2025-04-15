我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

賴談關稅「吃苦當吃補」 府刪剪 在野黨：失言才拿掉

台灣新聞組／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統府日前提供賴清德致詞影片疑似裁剪過，刪除「要台灣人吃苦當吃補」片段。（本報資料照片）
總統府日前提供賴清德致詞影片疑似裁剪過，刪除「要台灣人吃苦當吃補」片段。（本報資料照片）

總統府日前提供賴清德總統致詞影片疑似裁剪過，刪除「要台灣人吃苦當吃補」片段，引發關注。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇昨批評，賴不知民間疾苦，當行政院長時要民眾把低薪當作「做功德」，現在「賴功德」又重出江湖，把美國高關稅當成吃補。

賴總統12日下午在國際扶輪地區年會開幕式表示，沒想到美國總統川普會在這麼快的時間內就提出對等關稅政策，衝擊台灣也影響全世界；賴接續提到，台灣還面臨威權主義集結擴張和淨零轉型等種種挑戰，台灣不管面對各種挑戰都應積極面對，吃苦當作吃補，這個是台灣精神。

這場閉門活動結束後，媒體報導賴總統的致詞逐字稿，保留賴說「吃苦當作吃補」，但總統府提供的影片，在相應段落處，可看出卡接的剪輯痕跡，「吃苦當作吃補」這句已刪除。對於外界的質疑，昨天截稿前，總統府未回應。

民眾黨立委張啓楷表示，「賴功德」幾年前引發批評，現在又來一句「吃苦當作吃補」，顯然沒學到教訓；賴總統當然是失言，總統府發現不對才會拿掉。他說，面對美國高關稅海嘯，政府的責任是幫大家度過難關，而不是繼續讓人民跟產業吃苦。

關稅 賴清德 民眾黨

上一則

「關稅戰挑戰化機會」 賴清德：推台灣加美國新布局

下一則

英媒：美若犧牲烏克蘭 北京對台恐有樣學樣

延伸閱讀

綠共諜案連環爆 府院黨幾被滲透 朱立倫：不可護短

綠共諜案連環爆 府院黨幾被滲透 朱立倫：不可護短
卓榮泰報告關稅對策 在野批傲慢空洞 「連衝擊評估都沒有」

卓榮泰報告關稅對策 在野批傲慢空洞 「連衝擊評估都沒有」
卓榮泰關稅對策挨批傲慢空洞 藍委：把美當宗主國談判

卓榮泰關稅對策挨批傲慢空洞 藍委：把美當宗主國談判
國難當頭擋施政總質詢 綠委占主席位杯葛 院會空轉

國難當頭擋施政總質詢 綠委占主席位杯葛 院會空轉

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連