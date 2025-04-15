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民調：近6成台灣人不贊成「大罷免」 僅台南響應最熱烈

記者蔡晉宇／台北15日電
台灣民意基金會15日公布最新民調顯示，僅3成4受訪者贊成「大罷免」，5成9不贊成。（圖／台灣民意基金會提供）
台灣民意基金會15日公布最新民調顯示，僅3成4受訪者贊成「大罷免」，5成9不贊成。（圖／台灣民意基金會提供）

民進黨立院黨團總召柯建銘提倡「大罷免」進入第二階段連署，台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，僅三成四受訪者贊成大罷免，五成九不贊成，不贊成的人比贊成的人多25.5個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，台灣主流民意明顯不贊成大罷免，但贊成大罷免的人數並不算少，有3分之1強，有利大罷免連署行動。

民調以「您贊不贊成柯建銘全面性罷免國民黨籍41席立委的主張？」為題，結果指出，20.1%非常贊成，13.7%還算贊成，22.2%不太贊成，37.1%一點也不 贊成，5.2%沒意見，1.7%不知道、拒答。

游盈隆表示，台南市竟意外成為全國響應大罷免最熱的地方，四成七贊成大罷免，其次是桃園市，是北台灣大罷免第一熱區，有四成二公民呼應大罷免。台中市相對較冷， 只有不到三成公民呼應。最弔詭的是台北市，很可能成為此次大罷免通過二階最多的城市，卻只有二成五公民贊成大罷免。相當詭異，箇中原因為何?值得推敲。

柯建銘今天凌晨臉書表示，二階連署成功才是王道，搶救台灣只剩最後15天，二階連署沒有完成是國家滅頂，偉大的台灣人民趕快衝出來連署二階，再不衝出來連署二階後悔也無用。台灣人快覺醒自己的國家自己救，四百年來台灣人真正要出頭天。

該民調由山水民意研究公司受本基金會委託，訪問期間是4月7至9日，共三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%；有效樣本1080人，市話758人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡 及教育程度加權，以符合母體結構。

罷免 民調 柯建銘

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