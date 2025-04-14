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賴清德讚揚反共「榮民精神」 羅智強：不是奉行台獨？

記者李成蔭／台北14日電
國民黨立委羅智強（右）14日早上接受廣播節目專訪。(取材自YouTube)
國民黨立委羅智強（右）14日早上接受廣播節目專訪。(取材自YouTube)

賴清德總統近日提出「榮民精神」一說，盼愛國、反共要能代代相傳，國民黨立委羅智強質疑，賴熱愛是什麼？不是奉行台獨路線嗎？請別再消費榮民及中華民國；執政黨用人民金山銀山的納稅錢碾爆人搞大罷免，呼籲大家反惡罷就是反獨裁，這場戰役也關乎台灣是否變烏克蘭。

賴清德前日視導暨慰問台南榮譽國民之家，他表示，榮民是台灣重要資產，盼愛國、反共、服務的榮民精神在台灣社會代代相傳，「我們要阻止共產黨併吞台灣，團結守護台灣、捍衛中華民國，這就是榮民精神。」

羅智強今早接受廣播節目專訪時指出，他反對共產主義、反對台獨、熱愛中華民國、支持維持現狀，而賴清德熱愛是什麼？賴不就是奉行台獨路線嗎？所以為什麼台北市議員簡舒培被台北市長蔣萬安「電爆」？共產黨跟民進黨是好兄弟，想一起消滅中華民國，所以請民進黨別再消費榮民、消費中華民國，內政部長劉世芳連台灣國都喊出來了，這些整天喊「消滅中華民國」的人，要不要出來交代一下？

羅智強提到，他今天宣布要告簡舒培，簡惡意指控洗錢是意圖使人被罷免，簡可能將面臨關5年重罪風險；其實民進黨現在就是用造謠輾壓在野黨，賴清德總統甚至下令要「先攻大安」，沒關係大家就衝他來，他一定會守住大安這一席，但光守住這一席沒有用，若其他在野立委全軍覆沒，他一席也做不了事，所以大家一定要出來反惡罷，反惡罷就是反獨裁，這場戰役也是關乎台灣是否變烏克蘭。

羅智強感嘆，現在罷團不停募款，出動文宣戰，這是執政黨拿人民金山銀山的納稅錢碾爆人，中選會、監察院直接說無法可管，但他們被提案罷免卻無法募款，完全是雙重標準；罷團甚至騷擾倒垃圾居民、校園門口擺攤、挨家挨戶騷擾並情勒商家。

羅智強表示，台灣戰略應該是親美和陸，像新加坡、日本、韓國及歐盟都是如此路線，他們在面對美國總統川普大刀時，既要跟美國談判，也要跟中國大陸合作，這就是戰略平衡；但台灣現在沒有沒有戰略平衡，一天到晚去抹紅，烏克蘭後面還有歐洲，台灣後面剩東海龍王、太平洋龍王？現在真的從烏克蘭中看到台灣，若能眾多在野立委能挺過大罷免，相信能保5年、10年的平安。

中華民國 賴清德 罷免

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