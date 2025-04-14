我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有麥當勞 7間連鎖速食漢堡肉排被讚美味又多汁

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

遭周玉蔻稱非法小留學生 林沛祥：造謠 我合法赴美就學

記者邱瑞杰／基隆14日電
媒體人周玉蔻指基隆市立委林沛祥15歲時赴美「跳機」，非法居留成為小留學生。林沛祥陣營澄清，林是持有AIT核發的F1學生簽證，合法赴美就學，感嘆「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。（圖／林沛祥辦公室提供）
媒體人周玉蔻指基隆市立委林沛祥15歲時赴美「跳機」，非法居留成為小留學生。林沛祥陣營澄清，林是持有AIT核發的F1學生簽證，合法赴美就學，感嘆「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。（圖／林沛祥辦公室提供）

媒體人周玉蔻指基隆市立委林沛祥15歲時赴美「跳機」，非法居留成為小留學生，背後是從政的父母不老實、對台灣不信任。林沛祥今天澄清，他是持有AIT核發的F1學生簽證，合法赴美就學，同時感嘆「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。

周玉蔻昨在臉書粉絲頁貼文說，林沛祥15歲赴美不回，跳機做小留學生，背後是他們一家人，林沛祥的父親林水木（曾任基隆市長）、母親徐少萍（曾任立委）和林沛祥鑽法律漏洞，涉嫌「欺騙」。

周指當年林沛祥的爸媽，安排林沛祥拿觀光簽證，買了來回機票赴美後，把林留在美國上學，就是所謂的「跳機」、小留學生，非法居留美國。林沛祥小留學生背後的問題，就是他們父母和他不老實、投機、對台灣不信任

林沛祥辦公室今天回應周玉蔻的指控，表示林沛祥委員15歲赴美留學，持有的是經美國在台協會（AIT）正式核發的F1學生簽證，全程合法入境、合法就學。所謂「跳機」、「非法居留」等字眼，根本與事實不符。這類錯誤訊息若非出自於刻意誤導，便是對基本法律常識與簽證制度的無知。

林陣營指出，林沛祥不僅依法服完兵役，也領有退伍令，確確實實履行了中華民國公民的義務。身為曾任媒體高層的意見領袖，在未經查證，未與當事人求證的情況下，公然在社群媒體散播錯誤資訊，不僅違背新聞倫理，恐怕也有失一位公眾人物應有的言行標準。

林沛祥說，他從來不怕被檢視，但希望社會的討論能回到事實與理性的基礎上。作為立委，他的責任是監督政策、為民發聲，而不是將時間耗費在反駁捕風捉影的網路謠言上。「或許有人習慣以戲劇性的方式製造流量，但台灣社會需要的是建設性的對話，而非無止盡的抹黑與扣帽子。」

林沛祥表示，他會繼續專注在替基隆市民爭取更多的建設與資源，拒絕捲入沒有根據的口水戰。他相信清者自清，台灣人民會分辨得出誰是真正在做事，誰又只是把政治當成表演。「若相關不實的言論對當事人造成傷害，不排除保留法律追訴權。」

學生簽證 留學生 F1

上一則

雲林沼氣中毒2死工安意外 哥哥為救弟弟雙雙不治

下一則

美退將任總長兵推顧問 揭仲：距美台聯戰還有很大差距

延伸閱讀

不救經濟搞政治 朱立倫：台灣最大困擾是民進黨腐化了

不救經濟搞政治 朱立倫：台灣最大困擾是民進黨腐化了
學者稱總統搞大罷免 大法官怎會過 柯建銘改口「提名正確」

學者稱總統搞大罷免 大法官怎會過 柯建銘改口「提名正確」
滾床單案 周玉蔻：道歉不代表有罪 張淑娟怒：應坐牢

滾床單案 周玉蔻：道歉不代表有罪 張淑娟怒：應坐牢
烏龍爆料「滾床單」周玉蔻：道歉不代表有罪 張淑娟：犯罪就該坐牢

烏龍爆料「滾床單」周玉蔻：道歉不代表有罪 張淑娟：犯罪就該坐牢

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
監察院長陳菊。(本報系資料照)

蔡英文、蕭美琴今赴高醫急探陳菊引外界遐想 院方給答案

2025-04-12 10:45

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅