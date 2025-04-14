我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有麥當勞 7間連鎖速食漢堡肉排被讚美味又多汁

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

大學校園擺攤支持大罷免連署 教長：尊重學生言論自由

記者李芯／台北14日電

近日數所大專校院學生在校園內擺攤支持大罷免引發討論，教育部長鄭英耀今受訪時指出，大學校園需謹守中立態度，禁止來自校方的政黨活動，但學生的言論自由、公民活動應給予尊重，校園的自由民主是台灣高等教育的珍貴資產。

有大學生在校園內擺攤提供罷免連署書，引發校內論戰，政治大學日前發布聲明表示，學校須秉持教育中立原則，亦在選舉罷免法有關競選或罷免廣告物的規範下，尊重學生行使民主權利與表達意見的自由。

對此，鄭英耀今日接受媒體聯訪指出，這個問題要從兩個面向來看，以校方來說，教育部於2017、2018年就兩次發函通令各大學，要求學校謹守校園中立的態度，禁止把學校場地借給政黨辦理活動；學生方面，校園的自由民主是台灣高等教育最珍貴的資產，學生的言論自由、公民活動都應該給予尊重。

有記者詢問，是否學生不要談到政黨就沒問題？鄭英耀回應，大學校園並沒有只為特定政黨服務，在表達身為公民的態度時，每個政黨傾向都有，這個部分可以尊重，因為這不是任何政黨的活動。在不影響他人、涉及詆毀或影響公共安全的情況下，言論自由及具有公民意識的表現，都應該給予尊重。至於來自校方的政黨活動，就是被禁止的。

另有記者問，「台灣是主權國家」是否合乎憲法？是否認同「台灣中國、一邊一國」？鄭英耀正面回應，台灣是一個主權國家，叫做中華民國，「台灣中國、一邊一國」也是毋庸置疑的。

罷免 教育部 中華民國

上一則

美退將任總長兵推顧問 揭仲：距美台聯戰還有很大差距

下一則

罷免傅崐萁連署 4000份格式有誤拚重簽 藍委：勞民傷財

延伸閱讀

關稅添變數 綠營續宣講 罷藍二階連署不如預期

關稅添變數 綠營續宣講 罷藍二階連署不如預期
新聞眼╱民進黨把「國難」當大罷免推進器

新聞眼╱民進黨把「國難」當大罷免推進器
不救經濟搞政治 朱立倫：台灣最大困擾是民進黨腐化了

不救經濟搞政治 朱立倫：台灣最大困擾是民進黨腐化了
新聞評論／為抗中獻祭 陸委會、教育部角色錯亂

新聞評論／為抗中獻祭 陸委會、教育部角色錯亂

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
監察院長陳菊。(本報系資料照)

蔡英文、蕭美琴今赴高醫急探陳菊引外界遐想 院方給答案

2025-04-12 10:45

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅