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不救經濟搞政治 朱立倫：台灣最大困擾是民進黨腐化了

記者邱瑞杰／基隆13日電
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國民黨主席朱立倫（前中）今天到國民黨基隆主持「還錢於民」政策說明會，並為面臨罷免考驗的立委林沛祥（前左）加油打氣。(記者邱瑞杰／攝影)
國民黨主席朱立倫（前中）今天到國民黨基隆主持「還錢於民」政策說明會，並為面臨罷免考驗的立委林沛祥（前左）加油打氣。(記者邱瑞杰／攝影)

國民黨主席朱立倫今天在基隆表示，全世界關心經濟議題，只有台灣在拚政治，在搞大罷免，這是民進黨造成台灣最大的困擾。民進黨只會抹紅對手，民進黨已經腐化了，為了利益、為了錢，就可以出賣台灣當共諜，而且都在高層身邊，這是非常恐怖可怕的。

朱立倫今天上午到國民黨基隆主持「還錢於民」政策說明會前，接受媒體採訪，對於基隆立委林沛祥面臨罷免考驗話題，朱表示，他實在覺得非常的難過，在基隆大家都想安定過好日子。

朱立倫說，林沛祥當選立委後這一段時間，爭取預算，推動財劃法修法，或者協助基隆市長謝國樑地方建設，每一天都是為基隆打拚，但是民進黨只是搞政治、拚政治。去年要罷免謝國樑，今年要罷免林沛祥，這樣基隆還有安定的一天嗎？他對林非常有信心，相信基隆市民看得非常清楚，絕對是唾棄這樣的作為（罷免）。

對於「美國關稅戰」議題，朱立倫認為，台灣現在碰到的挑戰，不但是對岸軍事威脅，又有美國關稅戰、貿易戰。全世界大家現在最關心的重點都是經濟議題，只有台灣在拚政治，在搞大罷免，搞得大家沒有辦法安定，這是最大的遺憾，也是民進黨造成台灣最大的困擾。

共諜案風暴越演越烈，朱立倫批評民進黨每一天只會抹紅對手，民眾不要忘了，執政多年的是民進黨，民進黨已經真得腐化了，為了利益、為了錢，就可以出賣台灣當共諜，而且都是在高層的身邊，這是非常恐怖、非常可怕的，希望一定要徹查到底，民進黨不要再把手指向對方，先看一看自己，周邊充滿了共諜才是台灣最大的傷害。

對於今天基隆行的主題「還稅於民」，朱立倫表示，在立法院會努力來推動，至少希望今年能夠發現金1萬塊。這個不是只有台灣想這樣做，美國、日本、新加坡、英國都這樣做，日本也剛剛宣布。這樣做一方面刺激內需、刺激經濟，一方面合理地把部分超收稅款還給民眾，這是民眾所期待的。

民進黨 罷免 朱立倫

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