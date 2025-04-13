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退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

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新聞眼╱民進黨把「國難」當大罷免推進器

記者 張曼蘋
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行政院長卓榮泰12日表示，與廠商座會後更有信心跟底氣。（記者黃仲裕／攝影）
行政院長卓榮泰12日表示，與廠商座會後更有信心跟底氣。（記者黃仲裕／攝影）

當美國川普政府祭出對台灣課32%高額關稅，震撼出口導向經濟、台股大跌、企業信心動搖之際，執政黨第一時間不是全力穩經濟，而是全黨動員仍投入大罷免，打出「選對的人走對的路；選錯的人關稅145%」，就連行政院長卓榮泰也有餘裕赴新竹附和這句話。說到底，就是把國難當成罷免的工具，把行政資源投入一場報復性的政治清算。

行政首長在面對經濟危機，應專注調度資源、穩定產業，但卓榮泰卻依舊下鄉宣講，即使打著說明政策的名義，但現場如同選舉造勢，凝聚民進黨支持者。一句「我們不是中國隊」，更是點出宣講關鍵。

卓榮泰昨直言，他雖然報告的是關稅，但擔憂的是財劃法、中央政府總預算，以及國會內不當修法。

當國難來臨，政府的角色應是穩住民心、協調各方、提出對策。在這個應全力拚經濟、穩外交的時刻，民進黨選擇繼續在罷免戰場衝鋒陷陣，連行政院長都無法抽身。這不只是政治錯位，更是一種執政錯位。

台灣人民可以接受政黨競爭，但不能容忍執政黨在經濟國難當前，選擇把政治擺在人民前面。

執政者把國難視為推進大罷免的燃料，真正癱瘓的，可能不是在野黨的席次，而是整個國家的治理節奏與民眾的信任感。民進黨若再不調整節奏，把心力回歸國政，這場大罷免戰恐成反噬的引信。

罷免 民進黨 卓榮泰

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