大罷免進校園惹激辯 中山移海報 政大：不為單一政黨宣傳

大罷免 第二階段進入最後倒數，近日不少大專校院多有學生自發設立罷免攤位，但引起師生正反兩派激辯。對此，教育部 表示，尊重學生表達其意見的權利，依循民主法治精神，進行理性溝通以形成公共意見。

近日各大專校院多有學生設立大罷免連署站，但引起正反兩派交鋒，以國立政治大學為例，部分學生認為罷免連署屬於政治活動，且「政治」不得進入校園；支持者則反駁，政治大學創校背景即政治意味濃厚，且學生在校內應有言論自由。

政大圖書館前罷免攤位曾因為未經申請而遭撤，對此，教育部也說明，此屬於大學自治事項，宜由各大學檢視校內相關規定為之。

究竟師生能否在校內從事政黨活動。文化大學法律系教授方元沂表示，根據教育基本法第六條，「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。」該條規範的對象是學校，要求學校行事秉持中立原則，但師生從事政黨活動主要還是受憲法言論自由所保障，

方元沂也舉例，如2019年反送中各校多設有連儂牆，後教育部也多認定師生均有對事件表態的言論自由，但學生要設立相關攤位、站點，則還是要符合各校的場地租用規範。

另據台北中國時報報導，中山大學發生鼓勵罷免的海報遭移除，校長李志鵬11日發文，強調言論自由，承諾學校將避免類似的事情再發生。清大近日也有學生在校內設立大罷免第二階段連署站，台大一名黃姓學生則是最近在校園臉書發文，稱願協助蒐集罷免國民黨 立委傅崐萁連署書，之後收到「綠蟾蜍」等抨擊回文。

國民黨立委吳宗憲11日表示，尊重表達政治立場的自由，但罷免行動不應進入校園，更不能藉課堂影響學生，國民黨立委翁曉則批評「教育部要繼續視而不見、默不作聲？！」