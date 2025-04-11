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「選錯的人，關稅125%」？ 民進黨好意思拿關稅宣傳惡罷

記者 蔡晉宇
美國對等關稅政策雖然大轉彎，但對台灣挑戰依舊嚴峻，閣揆卓榮泰等內閣團隊依舊要出席民進黨意在宣傳大罷免的宣講，遭在野黨立委批評。圖為國民黨立院黨團日前在立法院議場高喊「國難當頭當家鬧事」等標語諷刺。(本報資料照片)
美國對等關稅政策雖然大轉彎，但對台灣挑戰依舊嚴峻，閣揆卓榮泰等內閣團隊依舊要出席民進黨意在宣傳大罷免的宣講，遭在野黨立委批評。圖為國民黨立院黨團日前在立法院議場高喊「國難當頭當家鬧事」等標語諷刺。(本報資料照片)

美國對等關稅政策雖然大轉彎，但對包括台灣在內各國挑戰依舊嚴峻。政府本該團結社會各界之時，閣揆卓榮泰等內閣團隊依舊要出席民進黨意在宣傳大罷免的宣講；百工百業憂心關稅海嘯，唯有民進黨在意大罷免，全民看在眼裡不知作何感想。

針對卓榮泰參與民進黨下鄉宣講，在野黨立委批評，關稅風暴之際民進黨政府仍在推動大造謠、大罷免，沒有心肝、心中沒有人民。行政院發言人李慧芝說，宣講是由主辦單位邀請，卓揆宣講的都是國家政策。

受川普對等關稅衝擊，國內開始呼籲團結共赴國難，一度冷卻了民進黨全力衝刺大罷免氣焰，原規畫後續登場的台中、桃園及台東場政策宣講，助陣大罷免，黨政高層決定喊卡，改以陸戰取代空戰。

就在美國宣布暫緩實施，課徵10%關稅先行後，綠營彷彿「撿到槍」，再度全面拉高政治對立強度。民進黨立委大量宣傳「選對的人，走對的路；選錯的人，關稅125%」，表面批評在野黨的潛台詞即為，國民黨立委不適任，都該罷免。

柯建銘日前因一番預測關稅最多10%言論遭炎上，如今意外歪打正著。綠側翼昨天除了吹捧「老柯是先知」，還加碼鼓吹「大家要一起完成先知志業，大罷免、大成功」。經貿情勢稍有緩解，馬上重啟政治操作，令人咋舌。

上從行政院、下至側翼網軍都重新聚焦大罷免，在在低估台灣仍身處國際局勢劇變中，危機並未解除。目前美方高額關稅僅是暫緩實施，並非永久取消；退一步言，10%稅率雖有降低，難道就不會衝擊外銷產業嗎？

昨天股市跌深反彈，百工百業仍不敢大意，最樂觀的非民進黨莫屬。

一點利多消息就露出大罷免馬腳的行徑，更凸顯賴政府擺在優先順位的，從來都不是民生，而是政治算計。

罷免 關稅 民進黨

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