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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

黑白集／放任柯建銘撕裂 賴清德被看破手腳

黑白集
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民進黨總召柯建銘干擾國會議事，出現一連串脫序行為。（本報資料照片）
民進黨總召柯建銘干擾國會議事，出現一連串脫序行為。（本報資料照片）

民進黨總召柯建銘在國會干擾議事敲斷拐杖，賴清德沒看到；柯建銘指揮黨團在議場貼封條阻擋開會，賴清德也沒看到。卓榮泰邀朝野黨團協商關稅因應對策，柯建銘向傅崐萁爭搶C位又冗長發言，賴清德仍沒看到。關稅國難當頭，柯建銘第五度鎖住議場，不讓總質詢進行，賴清德依然沒看到。

賴清德什麼時候才要張開眼睛？

柯建銘癱瘓的，不只是立法院的議事，而是國家的核心政治運作和憲政制衡；賴清德認為沒關係嗎？柯建銘在行政院的主場會議上搶C位，醜態畢露，主人卓榮泰只能在一旁尷尬陪笑，最後還是副院長鄭麗君讓座以息事寧人。這種總召鬧場羞辱行政院長的行為，賴清德覺得怡然自得嗎？

賴清德什麼時候才要拿出國家元首的高度，或黨主席的權威也行，要求柯建銘節制他的言行？

柯建銘的行為，每一件都影響政治運作，讓國家空轉。他的行為，不僅全民感到憤怒和鄙夷，連不少民進黨立委都感到難以忍耐。但他之所以能持續惡搞，若不是獲得賴清德的授意或苟同，如何能橫行無阻？

柯建銘是綠營大罷免的「總司令」，他每天如此呼風喚雨，就是要幫賴總統奪回「完全執政」的優勢。但如果柯總司令變成「萬人嫌」，大罷免能成功嗎？賴清德一邊喊團結，一邊放任老柯撕裂，其心思已被看破手腳！

賴清德 柯建銘 罷免

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