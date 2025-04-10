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川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

赴美談判旅費被刪？藍批府副秘書長張惇涵裝瘋賣傻

台灣新聞組／台北10日電
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總統府副秘書長張惇涵。(本報資料照片)
總統府副秘書長張惇涵。(本報資料照片)

因應美國對等關稅，國民黨立院黨團總召傅崐萁主張，在野黨刪減的今年度總預算1439億元(台幣，以下同，約44億美元)可當振興基底；總統府副秘書長張惇涵昨說，朝野要合作，但不要倒果為因；藍白反批張惇涵公然造謠、裝瘋賣傻哭窮。

張惇涵並舉例，國民黨立委陳玉珍等提案刪減中小企業相關預算超過10億元、民眾黨立院黨團也提國外旅費統刪，「現在若要去美國談判怎麼辦？」國民黨團則駁斥，張惇涵指控的部分，在院會三讀預算前不是撤案，就是改為主決議，張如果不知道撤案就是無能，如果早知撤案還公然造謠，就是無恥，立法院公報輕鬆可查詢到的資訊，貴為總統府副秘書長的張惇涵還可以公然說謊，只為大惡罷加火添柴，這個政府真的瘋了；民眾黨團也批評，連總統府副秘都要出來當詐騙集團造謠，是把人民當傻瓜？

至於外國旅費統刪部分，國民黨團書記長王鴻薇表示，旅費方面全部70萬元，刪除15%約10萬6000元，這樣就說不能去美國談判真的笑死人，再說仍有行政院第二預備金；現在以此理由說不能出國，那談判團隊是要怎麼飛過去？

被點名的陳玉珍也批評張惇涵帶頭散布假訊息，相關案子根本已撤案，卻找機會捅刀，只為了達成大罷免目標。張惇涵回應，陳玉珍自我證實確實提案刪除預算，並試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

國民黨 民眾黨 詐騙集團

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