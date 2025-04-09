我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員潮下身份危機 加州華人工程師如何找出路？

川普突改口暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

游盈隆引述林肯名言 籲賴清德讓大罷免鬧劇早點落幕

記者楊德宜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為日前立法院院會綠委占領主席台，藍委在議場高喊「國會要監督、我們要開會」，並破壞綠委在議場中所布置的「罷」字，綠委則後方主席台高喊「大罷免、大成功」。(本報資料照片)
圖為日前立法院院會綠委占領主席台，藍委在議場高喊「國會要監督、我們要開會」，並破壞綠委在議場中所布置的「罷」字，綠委則後方主席台高喊「大罷免、大成功」。(本報資料照片)

4月初中國解放軍軍演、接著美國宣布對等關稅，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發表「一棟分裂的房子，必無法站立」一文，他表示，諷刺的是，在國難當頭的時刻，這個島上卻正上演史無前例的大罷免，沒有要喊停的跡象。他呼籲賴清德總統，讓大罷免鬧劇早點落幕，才是國家之福，社會之福，人民之福。

游盈隆表示，台灣，做為一個命運共同體，在過去9天中，先後遭遇了兩大威脅和挑戰；一個是4月1日，解放軍宣布對台發動聯合軍演，並在東海進行實彈射擊，引起國際關注；另一個是，美國時間4月2日美國總統川普宣布對全球各國徵收對等關稅，台灣也被課徵32%，絕對是一記重擊。

游盈隆說，解放軍不斷對台軍演，讓台灣人生活在隨時可能爆發的戰爭危機中；而川普政府發動的全球關稅戰，對台灣經濟必然是巨大衝擊，這從台灣股市3天共下跌3906點，吐出兩年漲幅，即可看出端倪。

不到十天內，台灣遭受中美兩大強權軍事與經濟的威脅與挑戰，游盈隆表示，這是前所未見的，是史無前例的。台灣要如何安渡難關？

游盈隆表示，諷刺的是，在國難當頭的時刻，這個島上卻正上演史無前例的大罷免，沒有要喊停的跡象。的確，在解放軍隨時大軍壓境，山姆大叔變臉強徵關稅，台灣人團結都來不及的時候，朝野政黨還明爭暗鬥，雙方支持者見面還份外眼紅，繼續撕裂社會，繼續加深對立。

「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨是放不下的」，游盈隆表示，這是一部台灣漫畫中的對白，賴清德總統不久前才引用過。賴總統應該再講一次，讓大罷免鬧劇早點落幕，才是國家之福，社會之福，人民之福。

游盈隆表示，一個團結的台灣，一個強韌的台灣命運共同體，才能齊心協力，讓台灣安度難關。偉大的美國總統林肯說，「一棟分裂的房子，必無法站立」，其理甚明。

罷免 解放軍 關稅

上一則

美印太司令再談「地獄景象」 指台灣正進行相關投資

延伸閱讀

賴清德投書彭博 4點回應川普對等關稅

賴清德投書彭博 4點回應川普對等關稅
新聞評論／南部業者遭川普重擊心聲 賴清德聽到了嗎？

新聞評論／南部業者遭川普重擊心聲 賴清德聽到了嗎？
出席鄭南榕追思會…賴清德：言論自由前提 國家要有主權

出席鄭南榕追思會…賴清德：言論自由前提 國家要有主權
不會關稅報復 提10項配合 賴清德：台美從零關稅談起

不會關稅報復 提10項配合 賴清德：台美從零關稅談起

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴總統說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。（圖／取自台總統府影片）

賴清德發表8分鐘影片：無意報復美國 從零關稅談起

2025-04-06 09:49
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04
台副總統蕭美琴在社群平台Threads上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。(擷自蕭美琴Threads）

為上傳潤餅照道歉 蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

2025-04-05 09:09
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片

抗癌幾近絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

2025-04-03 14:03

超人氣

更多 >
「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普對中國累計課稅104%生效 還提高小額豁免關稅2倍

川普對中國累計課稅104%生效 還提高小額豁免關稅2倍
香港男星擁遺產上億美元 包養3女過「無性生活」

香港男星擁遺產上億美元 包養3女過「無性生活」