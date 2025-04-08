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共商國是搶C位 柯建銘給卓難看 扯大罷免挨批不倫不類

台灣新聞組／台北8日電
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行政院長卓榮泰（右）7日下午邀立院朝野黨團赴政院共商國是，豈料還沒坐下來談，民進黨團總召柯建銘（中）就質疑國民黨團總召傅崐萁（左）為何能坐在主賓座，爆發衝突。（記者黃婉婷／攝影）
行政院長卓榮泰（右）7日下午邀立院朝野黨團赴政院共商國是，豈料還沒坐下來談，民進黨團總召柯建銘（中）就質疑國民黨團總召傅崐萁（左）為何能坐在主賓座，爆發衝突。（記者黃婉婷／攝影）

因應美國總統川普關稅重拳，行政院長卓榮泰昨邀立院朝野黨團三長會商國政，豈料還沒開會就爆衝突，民進黨團總召柯建銘質疑國民黨團總召傅崐萁不該坐主賓座，更揚言「這會我不開」，讓夾在中間的卓揆一臉尷尬，最後是由行政院副院長鄭麗君扮和事佬，與柯互換座位，才平息柯怒火。

此次朝野會商國是，選在行政院「玉山廳」，據政院安排，卓揆坐在面對主牆右方主人位，往右皆為政院代表，依序為鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝、副秘書長王貴蓮等人。

主賓位原安排傅崐萁與卓揆距離最近，依續是柯建銘、民眾黨團總召黃國昌，其餘黨團幹部則以藍、綠、白交錯方式入座。卓抵達時，先和在野代表逐位握手，氣氛和諧，柯建銘進入會場後原先笑臉迎人，但看到傅崐萁坐在主賓位時卻大為光火，直呼「你怎麼會坐這裡」，當即表達要和傅崐萁換位置，「立法院你做主，這裡是行政院，你代表國家嗎」、「這是國家尊嚴問題」，傅崐萁則淺笑不語。

作為主人的卓榮泰隨即面露尷尬，數度拍拍柯建銘的手臂說「人客（台語指客人）嘛」，試圖用手勢打圓場；但柯一度僵持，最後鄭麗君主動起身與柯建銘換位置，改坐傅崐萁、黃國昌中間，才平息柯的怒火。

國民黨主席朱立倫昨批評，民進黨每天都在想權力鬥爭，連朝野在行政院協商，柯建銘都要坐主位。國民黨也批，柯建銘在關稅危機當前，除了不斷鼓吹民眾進行大惡罷，還要搶中間的Ｃ位，只為圓他擔任立法院長的夢想，「面子、位子、選票，就是比產業重要」，實在可惡，國政不能再被這種戲碼綁架。

外界批評，昨天共商國是現場，柯建銘一到場就給在野黨下馬威，以「國家尊嚴」為由逼傅崐萁讓座，然而，政院是會議邀請方，主要賓客也確實是立院最大在野黨國民黨團，藍綠白立委梅花座也是政院精心安排，柯建銘「喧賓奪主」，形同當場給政院難看，才是傷害政院尊嚴。

據立委轉述，柯建銘在兩個小時的共商國是時間，前後獨白近40分鐘，更語出驚人指美國總統川普是在「搞全世界的大罷免」、「阻止這個大罷免是不可能的」。共商國是會議，本意是讓朝野坐下來共同對抗關稅戰，但柯建銘彷彿回到立院朝野協商，硬扯大罷免，實在不倫不類。

柯建銘 傅崐萁 國民黨

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