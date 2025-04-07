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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

關稅戰台股血崩 蕭旭岑：停止罷免、共赴國難

記者鄭媁／台北7日電
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馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）7日接受「千秋萬事」廣播專訪。（取材自中廣新聞網）
馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）7日接受「千秋萬事」廣播專訪。（取材自中廣新聞網）

美國總統川普關稅政策引爆全球股市應聲重挫。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，賴清德總統昨日談話對廣大國人的幫助有限，「停止罷免，共赴國難」，將可適度安定民心，帶領國家面對前所未有的重大衝擊。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，32%關稅宣布前一天，行政院長卓榮泰叫大家安心睡，「他自己可以洗洗睡了，」有這樣的應變讓國人真的很失望。卓榮泰提出這麼多覆議案，已創下憲政紀錄，居然還叫國人安心睡，這個內閣已經歷史留名；賴總統指示副閣揆領軍談判，就政治而言已是對卓榮泰不信任，應該要辭職了。

他也質疑，叫閣揆宣布「安心睡」的來源情資是什麼？是不是國安會秘書長吳釗燮給的？民進黨立院黨團總召柯建銘也說只有10%，如果今天連這麼高層的訊息來源都是錯的，叫國人怎麼安心？代表政府團隊出了很大的問題。

蕭旭岑說，全世界股災，許多國家領導人都出來喊話，包含新加坡總理黃循財前幾天的談話，很多人很肯定，作為領導人應該要在關鍵的時候站出來對國人信心喊話，誠實坦率地把國家面對的問題告訴大家，很顯然賴總統應該是有這個壓力，昨天才發表錄影談話。

不過，蕭旭岑認為，賴的談話僅提到金融面、經濟產業面的作法，可是對廣大國人的信心幫助有限，他呼籲賴清德「停止罷免，共赴國難」，不再搞對立和分裂，大家團結在一起，迎向川普的關稅大刀。此刻還在喊大罷免的人，不是別有居心，就是完全沒把台灣人民的福祉放在眼裡。

蕭旭岑批評，一些親綠者拚命出來洗地、分析，最後的結論是所以要繼續堅定大罷免，他看了一方面覺得很很好笑，一方面也覺得悲哀。卓榮泰不是要邀請立法院朝野黨團共商國是、團結國人嗎？結果今天還在繼續搞罷免，總統要負責任扛起來，團結國人不是嘴巴講一講。

蕭旭岑也質疑，賴總統昨天幾項措施，都是指「會再繼續買、再繼續拜託，可不可以變成零關稅。」目前也太多訊息指出，賴清德跟川普之間沒有線，賴政府憑什麼認為有籌碼去跟川普談零關稅？能談到什麼，他抱持很大懷疑。

罷免 關稅 川普

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