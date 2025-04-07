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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

經貿衝擊大難臨頭 藍白批綠還在罷免搞對立

記者李成蔭、林銘翰／台北7日電
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國民黨立法院黨團總召傅崐萁。(本報資料照片)
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。(本報資料照片)

美國總統川普宣布4月9日起，對台實施32%對等關稅。國民黨立法院黨團表示，人民遇到幾乎是毀滅式的經貿衝擊，民眾接下來會有更大感受，民進黨現仍未放棄大罷免，藍營只能被迫應戰；民眾黨團則籲民進黨應趕快踩煞車，現正是團結對外時刻，不要再搞大罷免徒增社會對立。

美國總統川普對等關稅政策正式公布，引發各界震撼。從新聞、社群到基層民眾統統炸鍋，不少人批評政府毫無作為，甚至還繼續搞大罷免；外界也關心，在美國對等關稅政策後，大罷免情勢將如何變化。

國民黨團總召傅崐萁感嘆，「現在都什麼時候了？」應該從全台灣2300萬人最迫切的需求來看，所以他看的不是小我，小我都不重要，現在重點是人民遇到幾乎是毀滅式的經貿衝擊，像美國股市這兩天就跌了4000點，台灣今天恐怕會有更大衝擊。

國民黨團書記長王鴻薇表示，畢竟民進黨仍未放棄大罷免，民團仍在收連署書，對遭提案罷免的立委來說比較辛苦，需要內外兼顧，一方面在外要防止罷免，一方面在內也要做好立法院的工作，她仍以平常心走到市場、社區等前線宣講，持續以陸戰應對。

民眾黨團副總召張啓楷指出，川普丟出高達32%高關稅的核彈，顯示台灣長久以來對美國百依百順、甚至過於樂觀的政策錯誤，行政院長卓榮泰在此方面專業不足，整個行政團隊又熱中於政治鬥爭，建議由企業界人士重新改組，因應高關稅的核彈戰爭。

張啓楷也說，民進黨政府應該對所謂的大罷免趕快踩煞車，不要再撕裂台灣、徒增社會對立。他強調，國難當頭，本應團結一致，但不要一邊喊著團結，另一邊卻對在野黨痛下殺手，政府不要嘴巴講團結，實際上卻繼續分裂台灣。

罷免 關稅 民進黨

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