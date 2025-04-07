卓榮泰邀會商應對關稅風暴對策 藍白允共赴國難

美國對等關稅風暴來襲，行政院長卓榮泰今邀立法院朝野黨團會商。圖為去年11月，今年度中央政府總預算案遭在野黨杯葛，卓榮泰（右二）邀集當時朝野黨團幹部傅崐萁（左二）、吳春城（左）及柯建銘（右），在行政院玉山廳溝通。（資料照片／台北市攝影記者聯誼會提供）

美國對等關稅 風暴來襲，行政院長卓榮泰今邀請立法院朝野黨團共同會商，獲藍白黨團正面回應，都表示願出席「共赴國難」。但國民黨 表示，政府需拿出務實方案，不能淪為「派錢派對」；民眾黨 則批評，卓榮泰內閣的應對進退毫無頭緒、舉足無措。

國民黨立院黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌昨午接獲行政院秘書長龔明鑫來電，邀約今下午2時在政院共商國是，立法院長韓國瑜也受邀一同出席。不過，截至昨晚，立法院未發出韓國瑜公開行程。

針對美國宣布對等關稅，賴清德總統昨晚向全民信心喊話，提出五項策略因應。國民黨主席朱立倫隨後提出六項疑慮，認為面對台灣經濟的嚴峻挑戰，賴總統的談判策略顯然過於天真；他也認為，原先行政院公布的880億元台幣（約26.6億美元）補貼方案只是杯水車薪，應大幅調整提高。

朱立倫指出，賴總統宣布由行政院副院長領軍談判，並表示不採取報復手段，將以加碼投資、採購等方式因應，然而，檢視過往，台灣在台積電赴美設廠、持續性軍武採購、簽訂天然氣長約等方面，已投入巨大資源，這些付出有讓台灣回到有利的談判地位嗎？如今甚至面臨高額關稅衝擊。

朱立倫提出國民黨的六項重大疑慮，包括：政府須釐清，此次談判的具體關稅目標為何？持續要求台灣企業加碼赴美投資，是否經過審慎評估，確認其符合國家整體的最佳戰略利益？以及面對可能的市場衝擊，金管會宣布的三項救市措施，是標準的「鎮靜劑」，治標不治本等。

「國民黨已準備好參與對話討論，共同為台灣尋求最佳解方。」朱立倫表示，他已指示國民黨團三長全數出席今天政院的朝野會商，並呼籲賴總統，重新檢視關稅應對策略。

傅崐萁表示，國民黨可以為了國家「共赴國難」，但政府必須拿出務實的具體方案，不能只是單單資源分配的「派錢派對」；面對美國強硬攻擊如何因應，早該開會協商，但若是院際協商，照理應由賴總統召集國是會議，而非僅由行政院邀請。

黃國昌說，民眾黨在國家遭逢此重大變故之際，願不計形式承擔責任，出席卓榮泰邀集的會議，反映人民心聲。但民眾黨團批評，此會議在憲政體制下定位不明，尤其關涉國家重大政策與巨額預算，行政院來訊內容卻亟其簡陋，內容含標點符號僅74字，既沒主詞、檢附內容，更無相關議程，足見行政團隊的散漫與無能。

民眾黨團副總召張啓楷說，因應美國總統川普拋出的高關稅核彈，「安心睡政府」不只慢一拍，甚至是慢好幾拍；或許可比照前總統蔡英文的做法，由賴總統親自致電川普討論。

對於賴清德表示「無意報復對等關稅」，國民黨立委許宇甄則質疑，賴這場談話根本是對美投降談話，是在掏空台灣，躲了三天只提出大採購計畫，這跟歷史上國恥條約有何區別？