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關稅應變狀況外 藍：國安會議、經濟部應整組換掉

台灣新聞組／台北5日電
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美國將對台灣課徵32%關稅，國民黨立委王鴻薇表示應把國安會議、經濟部成員換掉。（本報資料照片）
美國將對台灣課徵32%關稅，國民黨立委王鴻薇表示應把國安會議、經濟部成員換掉。（本報資料照片）

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，行政院長卓榮泰一句「安心睡」讓外界質疑內閣狀況外。藍白立委砲轟賴政府的國安會議、經濟部應整組換掉，找對財經比較了解的和碩董事長童子賢或中研院士朱敬一重新改組。此外，民進黨立委也建議，應找熟悉美國政策、具備國際談判經驗的副總統蕭美琴擔任「台美關稅因應對策小組」召集人。

本報系聯合報報導，日前經濟部長郭智輝受訪被問及關稅議題，民進黨團總召柯建銘出面打斷，更斷言只會有10%，消息來源源自「國安會議」。國民黨立委王鴻薇昨表示，難道不該把國安會議、經濟部的成員整組換掉，以示負責。

王鴻薇說，美國宣布對台「對等關稅政策」高達32%，甚至川普還繼續說台灣搶走了美國的半導體產業，賴政府顯然毫無準備、束手無策，除了卓榮泰回應高度遺憾外，目前整個政府完全沒有提出讓國人可以接受的因應手段。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷昨說，台灣現在需要一個強而有力的財經內閣，卓榮泰竟在川普公布前一晚要大家好好睡、安心睡，一方面是卓在財經專業上的不足，另一方面又熱中於政治鬥爭，錯估情勢。他認為，現在應該要趕快整個內閣改組，要由企業、且對財經比較了解的童子賢或是朱敬一來重新改組，因應高關稅核彈戰爭。

民進黨立委林岱樺建議，賴清德總統可以比照參考前總統李登輝時代，將對外經貿談判重大政策交由總統府與國安會統籌，並任命熟悉美國政策、具備國際談判經驗的副總統蕭美琴，擔任「台美關稅因應對策小組」召集人，整合外交、經濟、國防、法務等部會資源，提出短、中、長期階段方案。

另據中國時報報導，卓榮泰4日率官員開記者會，被問到除了經貿辦，曾任駐美代表的副總統蕭美琴是否有機會成為特使訪美溝通？卓榮泰說，台美經貿小組一直由行政院副院長鄭麗君率領，會充分掌握國家目前所有情勢。

民進黨立委林岱樺建議由副總統蕭美琴擔任「台美關稅因應對策小組」召集人。（本報資料...
民進黨立委林岱樺建議由副總統蕭美琴擔任「台美關稅因應對策小組」召集人。（本報資料照片）

關稅 卓榮泰 川普

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