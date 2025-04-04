腎積水術後狀況穩定 柯文哲出院回北所

民眾黨前主席柯文哲（中）在台北醫院進行輸尿管鏡手術，取出結石休養一天後，3日下午在看守所人員戒護下離開醫院。(記者陳正興／攝影)

民眾黨 前主席柯文哲 因輸尿管結石造成左腎積水，前天被送至衛福部台北醫院手術，昨天下午1時45分坐輪椅出院，由旁人攙扶上車離去。院方說柯文哲術後有些許疼痛，經藥物治療恢復順利；台北看守所表示，會持續注意柯術後身體恢復狀況，提供所需醫療照護。

柯文哲妻子陳佩琪昨上午到台北醫院了解柯文哲病情，停留約40分鐘，據了解是到醫院病房外聽取醫生講解柯文哲目前狀況，柯文哲目前仍是禁見，陳也無法見到人，離開時面對記者問家裡狀況是否還好？陳佩琪用很小聲音量回應「還好，謝謝」，搭車離開。

柯文哲昨下午出院時，記者觀察他眼神看起來渙散，沒什麼精神，由旁邊人員協助攙扶上車。有支持者在一旁大喊「阿伯加油」，面對記者詢問身體狀況如何？是否會提出抗告等，柯文哲都沒有回應。

院方說，柯文哲前天順利完成輸尿管鏡手術，依醫囑安排住院觀察一天，當晚在醫師專業評估及病人自主意願下，提前撤除留置的雙J管，撤除後，柯文哲表示異物不適感明顯改善，整體狀況良好。

院方表示，柯文哲昨感到有些許疼痛，醫師評估為術後神經反射疼痛，經過藥物治療，昨中午身體狀況穩定，已無疼痛或不適，精神良好，對醫療團隊專業照護表示感謝，並主動表示已未感疼痛，恢復順利，希望盡早出院。

院方表示，提醒柯文哲出院後應依醫囑持續服用三天抗生素藥物，需要時服用備用止痛藥及改善頻尿藥物，確保術後康復進程順利，後續配合回診檢查，持續監測恢復情況，確保健康無虞。