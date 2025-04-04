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不挺大罷免是匪諜…柯建銘點名林濁水 綠委批「麥卡錫」

記者蔡晉宇／台北4日電
民進黨立院黨團總召柯建銘（右）指不支持大罷免者，全都是「匪諜」，連有「台獨理論大師」之稱的林濁水（左）都難以倖免。（本報資料照片）
民進黨立院黨團總召柯建銘（右）指不支持大罷免者，全都是「匪諜」，連有「台獨理論大師」之稱的林濁水（左）都難以倖免。（本報資料照片）

民進黨近期對大罷免路線出現反思聲浪，多位民進黨立委認為，要進行大罷免都支持，也會全力以赴，但路線是否要走上極端化，有討論空間。這些綠委不約而同點名民進黨立院黨團總召柯建銘，指出柯建銘「不支持大罷免者，全部是匪諜」說法，宛如「麥卡錫主義」。

有民進黨立委說，柯建銘與罷免團體原本設定，大罷免主打凸顯出藍白親共立場，以此作突破點、凝聚民氣；但直到近日，柯建銘砲火全開，批評民進黨前立委林濁水是「和黃國昌一樣，出賣台灣的匪諜」，已超出了綠營內普遍能接受的尺度。

這位綠委指出，林濁水曾是新潮流四大天王之一，縱使近年與民進黨核心漸行漸遠，但綠營內沒人會懷疑林濁水的政治統獨光譜。若只因為發表了不完全認同大罷免言論，就被柯建銘打為中共同路人，對黨內有威嚇作用，意即「只要沒百分百支持老柯，誰都可能成為下一個匪諜」。

也有資深民進黨工表示，柯建銘在「大罷免」衝鋒陷陣令人感佩，但打著反共大旗，到處指控意見不同者是匪諜，可能重現「麥卡錫主義」，雖然這是最快激起民眾政治熱情的方式，但恐對社會帶來深遠的負面影響，值得深思。

另有綠委表示，柯建銘現在動輒指責同黨立委已成常態，日前柯建銘一席「請盧秀燕回歸家庭主婦」言論，民進黨立委范雲指出不妥，也被柯建銘在黨團大會上點名指責，稱他講話都是有論述、有基礎的，范雲憑什麼以性平為由批評他。

此外，綠委林淑芬2日在司委會，就議事規則和柯建銘善意提醒，也遭柯斥責「你是哪國的？」二事件在民進黨立委間引發討論，多有替二位女立委抱不平意見。

柯建銘 民進黨 罷免

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