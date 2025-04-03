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民進黨要周萬來列席報告 韓國瑜擋下 綠委撕韓聲明酸「周不來」

台灣新聞組／台北3日電
立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄（左二）與立委陳培瑜（左一）等人，在委員會結束後到院長室、秘書長室找韓國瑜、周萬來未果。（記者林澔一／攝影）
立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄（左二）與立委陳培瑜（左一）等人，在委員會結束後到院長室、秘書長室找韓國瑜、周萬來未果。（記者林澔一／攝影）

立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄前天突然變更議程，邀請立法院秘書長周萬來昨天列席報告「立院遷建」，立法院長韓國瑜昨在開會前發出聲明，指立法院幕僚長不便列席。

民進黨立委當場手撕韓的聲明，並大罵周萬來變「周不來」。民進黨立法院黨團總召柯建銘等人更在司委會臨時提案，將周萬來、議事處長高百祥移送懲戒。

綠營立委提案指出，周萬來、高百祥歷來議事不中立，又未列席昨天委員會，迴避監督，並認為兩人違反「公務員服務法」，未恪遵國家法令、未善盡公務員忠誠義務，應移送懲戒。國民黨、民眾黨立委都拒出席這場會議，在場外開罵。國民黨立委王鴻薇質疑民進黨出賤招，只想羞辱議事人員。

國民黨團上月在立法院會提出「反廢死」、「反戒嚴」兩項公投案並逕付二讀，民進黨團為此連續四天院會占領主席台並癱瘓議事。莊瑞雄則變更議程，昨天排案邀請周萬來針對「國會擴、遷建之進度及未來規畫」專題報告。

韓國瑜昨在司委會開會前三分鐘發出一紙聲明，指他本人是國會擴建協商會議主席，因此立法院幕僚長與相關單位不便列席，並請委員未來排案必須依照「立院組織法」規定排案。

民進黨團紛紛擺出印有周萬來照片的「尋人啟事」看板，莊瑞雄痛批周萬來「落跑翹班」，柯建銘更登記程序發言後，一個人在台上獨白近90分鐘，轟藍白毀憲亂政。不少綠營立委打哈欠、低頭滑手機；民進黨立委林淑芬因為喊「可以了」，遭柯建銘回嗆：「你要挑戰我？你是哪一國的？」

國民黨團首席副書記長羅智強質疑，民進黨國會多數八年了，從來沒好好關心國會遷建，怎現在突然關心？且真要報告也是找總務處，怎麼找議事處？大家真的要注意「大罷免若贏，立法院長柯建銘」。

民眾黨團總召黃國昌表示，民進黨要對韓國瑜做政治鬥爭，也不要拿辛苦的議事人員開刀，立法院長已正式致函，無法理解民進黨在演哪一齣，柯建銘即使垂涎國會龍頭寶座，也請不要波及無辜的人，保留一點做人的底線。

民進黨 柯建銘 國民黨

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