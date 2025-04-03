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柯文哲開刀後眼手浮腫 柯妻陳佩琪：差點不認識

台灣新聞組／台北3日電
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在押的民眾黨前主席柯文哲被戒護就醫，動手術取出結石。圖為柯文哲手術後被推入恢復室。(記者黃子騰／攝影)
在押的民眾黨前主席柯文哲被戒護就醫，動手術取出結石。圖為柯文哲手術後被推入恢復室。(記者黃子騰／攝影)

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案羈押於台北看守所，經三度戒護就醫，因輸尿管結石造成左腎積水，昨雙手上銬坐輪椅被送至衛福部台北醫院手術，經45分鐘手術以雷射擊碎並取出結石；他原希望當天出院，依醫師建議為確保術後恢復，住院觀察一天。

柯妻陳佩琪昨晚在臉書發文表示，柯文哲雙眼極度浮腫、被銬上的雙手及腳背也是腫的，「我差點不認識他了」，但礙於規定，她不敢靠近，不敢跟柯說話，旁人也提醒她要注意，「不然法官會據此畫面，來個妳靠得太近，有串證之嫌疑」，柯文哲恐一直被延押。

陳佩琪說，現在檢調沒證據的情形下，柯文哲不是押到死，就是押到重殘，「最後丟個不能自理、無法說話的植物人給你去照顧」，她不捨丈夫一生救人無數、生活極簡，如今卻被關押在陰冷大牢中，「目前看來是除非他死在獄中，否則是永無見天日的一天了」。

昨手術歷時45分鐘，醫療團隊以雷射將1乘以0.5公分的結石擊碎並取出，柯文哲躺病床被推出恢復室，移至戒護病房。醫師術後向柯及陳佩琪解說病情，柯表示希望術後就出院，仍依醫師住院觀察一天，陳聽完病情解說並察看取出結石，感謝醫療團隊照護。

台北醫院表示，為降低術後絞痛，醫師在柯文哲體內放置雙Ｊ管，此裝置會使人體出現正常的急尿感，術後柯的腎水腫情況已明顯改善，身體狀況良好，精神狀態穩定；醫師術後給予抗痙攣藥物、抗生素、止痛藥，支持術後康復及緩解不適。

柯文哲昨在戒護下進行手術，妹妹柯美蘭憤怒批家屬不知情，「這個國家瘋了」。柯美蘭前晚獲悉柯文哲次日將開刀的消息，她說，自己從事醫師工作，即使是門診眼科手術，除病人本身外，一定會告訴家屬；現在哥哥的狀況家人不知情，也不能照顧，「就因為家人被禁見？到底哥哥犯了什麼滔天大罪？」

柯美蘭說，她不會質疑主治醫師的能力，但開刀前，病患有知情權，也一定要告知家屬，「究竟是開什麼刀？開哪裡？用什麼方式麻醉？我們不會聽不懂」，難道家屬不該知道嗎？

矯正署指出，羈押法未明確規定必須通知被告家屬；台北看守所則表示，配合醫囑與維護當事人隱私，歉難事先說明。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，民眾黨主席黃國昌先前親送自費延醫申請，呼籲北所盡速核准自費延醫，並「具保、停押」，讓柯文哲重獲自由。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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