我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「蝙蝠俠」方基墨驚傳過世 洛杉磯病逝享壽65歲

佛州眾議員補選共和黨勝 威州高院選舉自由派贏

台灣教團喊話言論自主權：「文化中國」 被扭曲成「政治中國」

記者洪子凱／台北即時報導
北一女教師區桂芝(圖)日前受中國中央電視台專訪引熱議，也讓不少老師憂心引發寒蟬效應，教團也感嘆，環境氛圍使得老師口中的「文化中國」變質為「政治中國」，對教育現場並不利。(本報資料照)
北一女教師區桂芝(圖)日前受中國中央電視台專訪引熱議，也讓不少老師憂心引發寒蟬效應，教團也感嘆，環境氛圍使得老師口中的「文化中國」變質為「政治中國」，對教育現場並不利。(本報資料照)

北一女教師區桂芝日前受中國中央電視台專訪引熱議，校方更宣布禁止老師接受中國官媒採訪。台灣教團感嘆，環境氛圍使得老師口中的「文化中國」變質為「政治中國」，對校方處理方式表示尊重。有校長坦言，在社群媒體發達情況下，不僅採訪讓老師擔心，連上課時也害怕因一句話遭放上網惡意解讀，呼籲政府應適時保障教師上課的「言論自主權」

台北市教師會政策部主任葉青芪認為，大多數的國文老師談論的是「文化中國」，但是現在的社會氛圍往往會把議題引導到「政治中國」，這是教育現場老師所不樂見的。對於北一女的處理方式，也只能表達尊重。

有不具名校長表示，教育局現行對老師接受採訪並無特別限制，但學校和老師間可能存在共識與約定。以該校為例，老師若接受採訪大多會先告知學校，彼此基本互相尊重。此事後在校園內引起許多老師討論，可能也會使老師在接受採訪甚至教學現場變得更加謹慎保守。

該校長指出，在現今緊張氛圍下，不僅採訪讓老師擔心，連上課時的言論也讓老師們感到憂慮。在網路社群媒體普遍的情況下，內容一旦上網，經媒體報導傳播，可能僅因一個字或一句話就被有心人士擴大解讀，使老師們覺得言論環境非常緊繃。她也理解教育局明定指引在行政上有困難，但若能保障老師上課時有適當的「言論自主權」，或許能讓多數老師感到安心。

教育局副局長陳素慧表示，教育局立場一向尊重教師的專業自主權，相信老師具備專業能力判斷上課內容及妥善處理教學議題。陳表示，上課是連續的過程，不應斷章取義，教育局充分信任教師的專業自主性，不需為教師制定額外的採訪或言論指引。若有疑慮，亦有相應處理流程，將安排督學及國文領域專家入校觀課協助了解。

教育局

上一則

柯文哲手術取出1×0.5公分結石 住院觀察中

延伸閱讀

魯比歐下令學生簽證「審查社媒」 批美及反猶拒入境

魯比歐下令學生簽證「審查社媒」 批美及反猶拒入境
教師上央視惹議 北一女校長：禁教職員接受中共官媒採訪

教師上央視惹議 北一女校長：禁教職員接受中共官媒採訪
OpenAI圖瘋傳「吉卜力化」 白宮也跟風 奧特曼籲冷靜

OpenAI圖瘋傳「吉卜力化」 白宮也跟風 奧特曼籲冷靜
北一校友批綁架校譽 區桂芝：不敢沾「綠」光

北一校友批綁架校譽 區桂芝：不敢沾「綠」光

熱門新聞

士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11

超人氣

更多 >
帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？

帳戶出現大額存款 銀行會不會向IRS通報？
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網

27歲女網紅驚爆「性侵吉娃娃」 還將性愛影片PO網