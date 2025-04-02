台灣教團喊話言論自主權：「文化中國」 被扭曲成「政治中國」

北一女教師區桂芝(圖)日前受中國中央電視台專訪引熱議，也讓不少老師憂心引發寒蟬效應，教團也感嘆，環境氛圍使得老師口中的「文化中國」變質為「政治中國」，對教育現場並不利。(本報資料照)

北一女教師區桂芝日前受中國中央電視台專訪引熱議，校方更宣布禁止老師接受中國官媒採訪。台灣教團感嘆，環境氛圍使得老師口中的「文化中國」變質為「政治中國」，對校方處理方式表示尊重。有校長坦言，在社群媒體發達情況下，不僅採訪讓老師擔心，連上課時也害怕因一句話遭放上網惡意解讀，呼籲政府應適時保障教師上課的「言論自主權」

台北市教師會政策部主任葉青芪認為，大多數的國文老師談論的是「文化中國」，但是現在的社會氛圍往往會把議題引導到「政治中國」，這是教育現場老師所不樂見的。對於北一女的處理方式，也只能表達尊重。

有不具名校長表示，教育局 現行對老師接受採訪並無特別限制，但學校和老師間可能存在共識與約定。以該校為例，老師若接受採訪大多會先告知學校，彼此基本互相尊重。此事後在校園內引起許多老師討論，可能也會使老師在接受採訪甚至教學現場變得更加謹慎保守。

該校長指出，在現今緊張氛圍下，不僅採訪讓老師擔心，連上課時的言論也讓老師們感到憂慮。在網路社群媒體普遍的情況下，內容一旦上網，經媒體報導傳播，可能僅因一個字或一句話就被有心人士擴大解讀，使老師們覺得言論環境非常緊繃。她也理解教育局明定指引在行政上有困難，但若能保障老師上課時有適當的「言論自主權」，或許能讓多數老師感到安心。

教育局副局長陳素慧表示，教育局立場一向尊重教師的專業自主權，相信老師具備專業能力判斷上課內容及妥善處理教學議題。陳表示，上課是連續的過程，不應斷章取義，教育局充分信任教師的專業自主性，不需為教師制定額外的採訪或言論指引。若有疑慮，亦有相應處理流程，將安排督學及國文領域專家入校觀課協助了解。