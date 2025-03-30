朱立倫、趙少康再合體 藍「反罷」開打 陸戰更深入基層

國民黨昨天在桃園市舉辦「還錢於民」政策說明會，黨主席朱立倫（左）出席力挺面臨罷免的國民黨立委，並與中廣前董事長趙少康（右）交換意見。(記者胡經周／攝影)

台灣立委大罷免 行動持續，國民黨 如何因應引發關注，除上周「還錢於民」宣講新北場，國民黨近日也陸續開始深入各行政區，黨主席朱立倫 及中廣前董事長這兩天接連合體催票。黨務人士表示，現在已經全面開打陸戰，將更深入基層，未來還規畫「路口街講行動部隊」，與惡罷團短兵相接，正面迎擊。

國民黨反制罷免行動先前遭黨內批評慢半拍，甚至不少基層黨員憤怒嗆聲，還有地方民代直言現在立委「自己玩自己」的，不過黨中央近期開始啟動各縣市巡迴「還錢於民」政策說明會，這兩天更進入到各縣市行政區中，陸戰全面開打，與罷團短兵相接，更深入基層。

像昨天國民黨就於桃園辦楊梅場，朱立倫及趙少康都到場合體宣講；今天則在台北市，接連辦松山場、內湖場，上午松山場熱鬧非凡，除朱趙再合體，地方里長、議員、有關立委也都全出席，營造大團結氣勢。

黨中央人士透露，國民黨現在看來是化整為零，面對第二階段惡罷，黨中央規畫依照每一區情況做溫度調整，有些熱一些、有些溫中間，有些以反惡罷為主，有些強調財稅情況，規畫大中小不同規模型態，推動百場宣講，除中小型客廳會，更會有「路口街講行動部隊」，要與惡罷團短兵相接，直球對戰。

桃園地方人士指出，昨楊梅場就屬於單一行政區小場次，但人數來看「卻不小」，除朱立倫外，桃園市長張善政、地方里長及議員，甚至全桃園立委都到場相挺，朱趙更是提早一小時到場互動，討論相關對策及議題看法。

地方黨務人士表示，國民黨接下來會循桃園模式，將該型態，依照不同區域不同調性，複製到全國街講；尤其現在民進黨已經壓迫到深入「毛細孔」，雖然罷綠委也衝過8席，但在民進黨操作司法及行政資源挹注下，藍營壓力還是比綠營大。