藍宣講訴求：大罷免等於罷韓國瑜 柯建銘可能取而代之

國民黨29日在桃園市舉辦「還錢於民」政策宣講會，黨主席朱立倫（右二）、桃園市長張善政（左二）站台力挺桃園市六名藍委。（記者胡經周／攝影）

全台掀起大罷免 ，國民黨 預計在二階段成案後，立即強化陸空戰，全面熱戰。陸戰方面除透過百場宣講、基層組織活動以外，空戰三主軸也曝光。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，宣傳三主軸將聚焦在「罷免ＸＸＸ，等於罷免韓國瑜、等於廢除財劃法、等於支持軍事戒嚴」，且黨中央和黨團已取得一定共識，未來將朝此方向宣講。

國民黨為反制惡罷，全台舉辦百場政策說明會，目前已陸續開講中。一位中常委說，26日中常會上，新北市議長蔣根煌拿出民眾黨製作的宣傳文宣，質疑黨中央怎麼沒有印製類似的文宣，此時文傳會拿出國民黨印製的文宣緩頰，強調黨中央已經準備好了，接下來於宣講場合發放給民眾。

傅崐萁表示，黨中央跟黨團在反惡罷宣傳上已經取得共識，將向民眾訴求「罷免ＸＸＸ，等於罷免韓國瑜」、「罷免ＸＸＸ，等於廢除財劃法」、「罷免ＸＸＸ，等於支持軍事戒嚴」，會利用政策說明會，向民眾清楚說明，並詢問民眾是否支持民進黨 立院黨團總召柯建銘當院長。

傅崐萁說，儘管目前「立法委員互選院長副院長辦法」規定，「院長、副院長經全體立法委員三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選。」但只要民進黨能夠罷免掉12位，讓總席次來到101席，民進黨團的51席，就可以利用補選的空窗期修法，將改選門檻下修至二分之一，屆時，柯建銘就有機會當上院長，希望全民一起對抗惡罷。

談及反惡罷策略，傅崐萁說，二階段成案後，將全面熱戰，目前國民黨團已經針對35位遭鎖定的國民黨立委進行民調，會謹慎應戰，如果坊間有太離譜的民調，他們也會適時公布，予以反擊。

藍綠罷免戰北南拚場。國民黨昨在桃園市舉辦「還錢於民」宣講會，中廣前董事長趙少康說，若大罷免成功，民進黨立院黨團總召柯建銘就會取代立法院長韓國瑜。國民黨主席朱立倫說，民進黨又在抹紅國民黨，真正反共的是國民黨，不要縱容執政黨，罷免要投不同意票。

國民黨桃園場宣講會湧入千人，桃園市長張善政說，大罷免就是台灣邁向獨裁、戒嚴的最後一哩路，執政黨掌握行政、司法、考試與監察院，若大罷免成功，立法院會失去制衡能力，不要讓柯建銘拉下韓國瑜。

民進黨「人民是頭家」宣講會昨在高雄登場，行政院長卓榮泰說，行政院編千億元台幣補助台電，藍白在立院刪預算「逼台電漲價，人民受害、企業受苦」。

「有人要讓國家走不下去。」卓榮泰說，4月電價確定不調漲，但是台電財務會繼續惡化，希望大眾對立院說，把1000億元還給台電，「藍白說要刪到人民有感，但我們只有感到反感，民眾要大聲講出心聲。」