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柯文哲戒護就醫 陳佩琪：可能人死了才會通知去收屍

記者林銘翰／台北31日電
民眾黨前主席柯文哲陷京華城案，因身體不適戒護就醫，目前已返回北所。(圖／報系資料照片)
民眾黨前主席柯文哲陷京華城案，因身體不適戒護就醫，目前已返回北所。(圖／報系資料照片)

因京華城案羈押中的台北市前市長柯文哲台北時間29日戒護就醫，柯文哲妻子陳佩琪30日表示，丈夫的身體狀況不得而知，過去也沒有血尿等毛病，「可能人死了要花錢處理，才會通知我去收屍吧」，「只要還活著就要被關押，只有7個月就能損壞一個器官，大概1、2年就走了。」

台北看守所發布文字說明，柯文哲晚間反映身體不適，所方立即啟動應變機制，儘管量測生理數據與平常無異，但是考量屬於健康高風險個案，經過聯繫醫院安排所需醫療資源，並在晚間9時55分派員戒護外醫。

陳佩琪上午在臉書發文質疑，檢察官羈押禁見的理由，竟然是申請勘驗證人和被告的訊問光碟，世界上怎麼會有如此可笑的邏輯，「這應該是要羈押檢察官才對，只有他們才有變造、做假的機會和能力，怎麼反過來羈押弱勢的申請者這一方呢？拿不雅光碟威脅認罪，不申請勘驗訊問光碟，反倒是勘驗woman檔案內容？」

陳佩琪指出，柯文哲20日在庭上對檢察官說，「你們找不到證據是能力不好，怎反倒就變成要羈押我抵帳？」檢察官能力如何不得而知，但是真的要說非常認真，過去傳訊80多位證人，什麼事情都不用做，指鹿為馬就是專心對付柯文哲一人，結果7個多月找不到證據，用膝蓋想也知道當事人無罪，找不到證據就關押當事人到死。

陳佩琪表示，最近天氣轉冷，感謝民眾黨主席黃國昌、所有黨公職、支持者與小草在外聲援，柯文哲的狀況她完全不知道，血尿是在開庭時首次聽聞律師提起，過去也從未有過這種毛病，相關診斷也是看新聞報導才得知，「簡言之，我不知道任何情況，他們也不會通知我， 可能人死了要花錢處理，才會通知我去收屍吧！」

陳佩琪也說，柯文哲最近幾個月透過律師傳遞的訊息，只有「可以送些食物」、「次數不可太多， 妳會累」、「腰很酸，送些貼布給我」、「請媽3月20日過來，想再看看她」，至於其他訊息都是從媒體報導得知，律師和支持者都很辛苦，但是自己對司法已經死心，「只要他還活著， 就是要被關押，7個月就能損壞一個器官，大概1、2年就走了。」

柯文哲 黃國昌 民眾黨

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