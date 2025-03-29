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中選會想卡公投案？國民黨批無權干涉立院決議

台灣新聞組／台北29日電
民進黨團不滿藍營反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日一早就占據主席台癱瘓議事，國民黨只能在議場舉牌抗議，立法院空轉一整天。（記者林俊良／攝影）
民進黨團不滿藍營反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，28日一早就占據主席台癱瘓議事，國民黨只能在議場舉牌抗議，立法院空轉一整天。（記者林俊良／攝影）

立法院會25日將國民黨立院黨團提出的反戒嚴、反廢死公投案逕付二讀，但未來能否成案，朝野恐還有一番交鋒，中選會主委李進勇昨表示，這兩公投案是否符合要件需要再認定；國民黨立委吳宗憲批評，李進勇長期極端不中立，依照公投法，中選會沒有權利干涉立法院決議。

對於藍營兩項公投案，李進勇表示，這是首次立法院依公投法交付公投，過去並沒有案例，所以有很多法律適用的疑義，有待大家平心靜氣一起來檢討。

李進勇表示，中選會希望這次公投能完全在合法的情況下進行，但目前碰到一個很大的考驗是，公投法規定，立院交付公投僅限於重大政策之創制或複決，這兩個公投案子是否符合要件，需要大家集思廣益，從各種不同的面向來認定。

國民黨立委羅智強說，公投法第15條寫得很清楚，立法院針對重大政策創制與複決可以舉行公投，中選會沒有審案的權利，所以李進勇任何意見，都是他個人意見，因為中選會不能審立法院公投案，李的意見也不拘束立法院，國民黨仍然會力推公投到底。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，中選會為公投案主管機關，雖然本次公投案為立法院基於公投法規定，經院會通過後提出，不過法條中的「重大政策」認定，是立法者的裁量權。由於中選會並無審查是否成案權力，因此李進勇的發言只可視為個人言論，不能代表行政機關的決定。

東吳大學政治系教授蘇子喬也說，在公投法規定中，中選會對於立法院所提出的公投案，並無審駁之權，李進勇發言不具有法律拘束力。但他憂心，公投法規定公投不能牴觸憲法判決，反廢死公投為反對「憲判第八號」實質廢死，恐有爭議。

此外，民進黨團不滿反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，昨一早就占據立院議場主席台，阻擋議事錄確認。民進黨團總召柯建銘表示，要找立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁單挑。綠委癱瘓議事，行政官員在場枯等，立院空轉一整天。

公投 國民黨 廢死

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