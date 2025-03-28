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台上同框零互動 搭電梯閒聊 賴清德：盧秀燕可獲民眾更多支持

記者黑中亮／台中28日電
光田綜合醫院向上院區27日正式揭幕，總統賴清德（左三）、台中市長盧秀燕（左五）等人，均親自到場見證光田醫院跨越百年的新里程碑。（記者黃仲裕／攝影）
光田綜合醫院向上院區27日正式揭幕，總統賴清德（左三）、台中市長盧秀燕（左五）等人，均親自到場見證光田醫院跨越百年的新里程碑。（記者黃仲裕／攝影）

光田綜合醫院沙鹿向上院區昨開幕，賴清德總統、台中市長盧秀燕出席，同框時都有總院長卡在中間，零互動。不過賴總統透露，電梯閒聊恭喜盧有光田新院幫忙照顧更多人「一定可得到更多支持！」

盧秀燕被視為藍營2028總統潛在候選人，賴清德勢必爭取連任，兩人出席光田醫院向上院區啟用典禮，全程互動備受關注。盧等候賴總統到來，一起搭電梯到會場；公開亮相雖同坐在第一排，但中間隔著光田總院長王乃弘，台上兩度擦身而過，連眼神也未交會。結束時盧秀燕送賴總統到電梯口，揮手道別。

盧秀燕稍早表示，台中市今年人口破286萬創新高，畢竟人最脆弱的時候，就是生病的時候，也是需要急救的時候，此時所有的醫護人員不但是病患的天使，也是民眾的菩薩，盧說「我們不是醫院的貴人，反而醫院才是民眾的救命恩人！」

賴清德總統致詞時，則清楚曝光兩人同搭電梯短暫閒聊。賴清德說「秀燕恭喜你，你當市長，能夠有這家醫院來幫你的忙，然後幫你照顧市民的健康，你一定是可以得到民眾更多的支持。」賴也呼應盧的說法，「光田醫院員工可說是台中市民救命恩人」。

賴清德指出，自己與光田醫院的深厚淵源始於「不老騎士」計畫，當時與總院長王乃弘一同見證高齡長者勇敢圓夢的感人故事，之後每年除夕夜，都會應邀來到中部，配合到獨居老人家中圍爐。若不是自己已60多歲，不然退休後也想到光田醫院服務。

據了解，光田向上院區當年爭取用地時，多年未過關，後來由前立委顏清標及立委顏寬恒，協助解決用地問題，醫院得以順利興建。

王乃弘表示，光田醫院向上院區在規畫初期即以「全齡照護」為核心，打造涵蓋急重症治療、慢性病管理與長照支持的完整醫療網絡。新院區強化癌症放射治療設備，並成立全人運動醫學中心。

賴清德 盧秀燕 癌症

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