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「百分百言論自由」 鄭南榕基金會：要有完整主權

台灣新聞組／台北28日電
陸配亞亞日前表示，自己的言論被斷章取義，很冤屈。（記者董子誠／攝影）
陸配亞亞日前表示，自己的言論被斷章取義，很冤屈。（記者董子誠／攝影）

「亞亞案」延燒，引發言論自由界限討論。鄭南榕基金會表示，引用鄭南榕的「百分百言論自由」的同時，也要理解，要有完整獨立的國家主權，才有言論自由，唯有做自己的主人，台灣才有成為自由國度的契機。不過，有網友留言：「主張台獨才有百分之百的言論自由？」

本報系聯合報報導，鄭南榕基金會指出，鄭南榕爭取的「百分百言論自由」，是台灣在戒嚴時期，在國民黨威權統治下，被禁止、被剝奪的言論自由。鄭南榕自一九八四年「自由時代」創刊之初，即以對抗國民黨黨國體制和爭取言論自由為志。鄭南榕認為，言論自由是人民的基本權利，有了言論自由才有其他的自由。

鄭南榕基金會表示，鄭南榕與一九八○年代的前輩們，一起將「言論自由」的理想在台灣付諸行動，當代也有這樣的責任，持續守護和深化台灣的民主和自由。

對於國台辦設置台獨幫凶舉辦專欄，民進黨中國部表示，中國國台辦公布對八旗文化總編輯富察的無理判刑、設立台獨幫凶舉報專欄，完全驗證中國才是真正的恐怖統治政權，大可不必作賊喊捉賊。

另據中國時報報導，不過，鄭南榕基金會臉書下方網友留言多有不同看法，反問「主張台獨可以有百分百的言論自由，主張統一的沒有？」、「看來百分之百已經自動打折了，新解是，為了民主需要犧牲部分自由，為了獨立可以犧牲言論自由」、「鄭南榕應該會氣到從棺材裡跳出來。為了更大的民主？」

國民黨 民進黨 戒嚴

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