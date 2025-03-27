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新聞眼／鷹派抬頭…民進黨老柯極端劇本 賴總統要繼續演？

本報記者蔡晉宇
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(記者季相儒／攝影)
民進黨立法院黨團總召柯建銘。(記者季相儒／攝影)

罷免進入第二階段連署攻防戰，民進黨啟動下鄉宣講還要遍地開花，黨主席賴清德下令黨公職全力投入，罷免如惡火蔓延，朝野高度對抗下，國會空轉、社會對立，民心不安。

一位民進黨立委透露，過年期間，賴清德總統來到選區發紅包，兩人閒聊，大意是賴總統說他以前當立委時，立院沒這麼亂，並感嘆才上任總統不到一年，怎麼政局如此亂糟糟？如今，朝野關係不但沒和緩，反而變本加厲，關鍵就出在執政黨擺出「大罷免」架式，向在野黨下戰帖，準備來場殊死戰。

綠營發動大罷免，從柯建銘大聲疾呼，到現在民進黨全黨總動員，賴清德親下軍令，已非柯建銘一人獨腳戲，包括民進黨指責藍白亂砍總預算、賴總統宣布17項國安措施、民進黨下鄉舉辦三百場政策說明會，一系列組合拳，都是為大罷免助陣、添柴火，透過煽動對立，進行仇恨動員，盼轉化為罷免量能，雖然可能有一定成效，卻對社會造成莫大傷害。

進入第二階段連署後，民進黨內鷹派更加抬頭，柯建銘更是動輒訴諸意識形態、人身攻擊，指在野黨監督是中共指使，甚至連立院秘書長周萬來都被他指控是中共同路人、稱周萬來是聽中共指揮、立法院已經是習近平長臂管轄範圍，種種指控都已超出合理評論範圍與一般社會大眾認知，流於煽動民粹的情緒語言。

賴清德縱使要進行罷免攻防，也該回歸理性訴求，而非讓柯建銘繼續以意識形態操弄政局走向，將民進黨帶往政治光譜極端，傷害台灣民主。

民進黨近來總是在立法院批評，藍白都被鷹派綁架，被傅崐萁、黃國昌把持，其實到頭來，民進黨也陷入了相同問題，當台灣所有主要政黨都以更極端的主張進行政治攻防，政局自然是紛亂無比。民進黨身為執政黨，有責任化解僵局，特別是會走到這一步，部分原因正是自家人造成的，罷免惡火終將燒向自己，賴清德還要照著柯建銘劇本繼續走下去嗎？

民進黨 罷免 賴清德

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