趁綠棄守 反廢死、反戒嚴2公投案藍白逕付二讀

民進黨立委為杯葛國民黨團所提反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，占領主席台抗議，讓議事再度空轉，立法院長韓國瑜（中）宣布休息。(記者曾學仁／攝影)

立法院會昨繼續處理國民黨 提出的反廢死、反戒嚴公投案，民進黨 立委一早占領主席台，直到下午6時過後才陸續離場；國民黨立委趁機返回議場，奪回民進黨「棄守」的主席台，立法院長韓國瑜 在國民黨立委護衛下，於7時20分返回議場主持會議，兩公投案順利逕付二讀，待朝野黨團協商。

行政院長卓榮泰在立院處理兩投案前，再次喊話國民黨表示，期待未來社會討論的法案是有益社會發展，而這是兩個不存在的公投題目，社會已有反應，他也說明很多次，國民黨內部也有矛盾，希望國民黨再想想，可以停止就停止，「一個政黨在憲法、法律、社會共識認知不足，不要再添上一筆負面感覺。」

但昨天一早，韓國瑜宣布開會後，民進黨立委立即一窩蜂直奔主席台，將韓國瑜包圍、高喊，韓隨後宣布休息十分鐘。因民進黨立委持續占領主席台，議事空轉一整天，連受邀施政總質詢的卓榮泰和閣員也跟著枯坐了一整天。

期間，國民黨立院黨團書記長王鴻薇率領藍營立委於議場外舉行記者會。王說，民進黨違法亂紀已經不是一天兩天，現在變本加厲，大家可以從直播畫面看到民進黨團的嘴臉，一個堂堂執政黨的黨團不開會，哪有執政黨當家鬧事、癱瘓政府到這種程度？

民眾黨團總召黃國昌也批，執政黨立委阻擋行政部門接受總質詢，難道是打算一路鬧到會期結束，「民進黨不是說預算很多被凍結，想要趕快提到院會解凍嗎？我看這些民進黨立委一點都不急。」

昨天下午6時過後，民進黨立委突然「棄守」主席台，國民黨立委不費吹灰之力就奪回主席台，韓國瑜在晚間7時20分進到議場表示，藍白黨團要求依立法院議事規則第22條規定，「本次會議應該延長至排定委員質詢結束為止。」

最終在藍白人數優勢下，順利將兩公投案逕付二讀。表決時民進黨團喊「非法表決，會議無效」，民進黨團總召柯建銘更氣到拿起拐杖敲打發言台與桌子，揚言要提釋憲、暫時處分。