京華城容積案 黃景茂：檢拿彭振聲、邵琇珮筆錄逼認罪

台北地方法院開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案及政治獻金案，傳喚台北市都市發展局前局長黃景茂（左）出庭。(記者葉信菉／攝影)

台北市都市發展局前局長黃景茂被控與民眾黨 前主席柯文哲 圖利京華城容積案，台北地方法院昨傳喚黃出庭，黃爆料，偵查檢察官林俊言拿台北市前副市長彭振聲、都委會前執秘邵琇珮的文件要他認罪，「基於文官尊嚴，我不認罪」。

柯文哲上周四開庭，控林俊言曾拿隨身碟內清涼照脅迫、利誘不正訊問，風波方興未艾，黃景茂再爆林俊言拿他人文件要求認罪。

黃景茂說，去年10月11日林俊言偵訊時拿彭振聲、邵琇珮文件告訴他，彭與邵女已認罪，問他是否認罪？他看文件沒有簽名。公訴檢察官表示，林俊言是拿兩人電子檔筆錄提示證據，所以不會有當事人簽字，黃的律師隨後表示不再為此爭執。

黃景茂強調，他從高雄市政府、內政部 營建署到台中市政府一直從事文官工作，基於捍衛文官的尊嚴所以不會認罪。

黃景茂說，台北市政府都委會與都發局是平行單位，都發局長不是都委會委員，他未參與都委會討論，行政過程中沒人告訴他案子訴訟中不可陳情，都市計畫案細部修正有前例，他處理時認為沒有不妥。

黃說邵琇珮以前是他的總工程司，只代表都發局去都委會列席，他信任邵琇珮，邵女被牽連，他替邵女覺得委屈。

法院昨也傳喚精華會計師事務所主持人端木正審理柯文哲申報政治獻金案，端木正否認犯罪，稱木可公關公司負責人李文娟、助理何璦廷否認LINE對話紀錄分工的事實，讓他感到深惡痛絕，請法官還他公道。

檢察官指控黃景茂涉犯貪汙圖利罪，求刑七年；指控端木正違背會計師操守，建議量刑一年。