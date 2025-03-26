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大罷免延燒 行政司法夾殺 綠推高仇「傅」值

記者 李承穎
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國民黨立法院黨團總召傅崐萁。(記者曾吉松／攝影)
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。(記者曾吉松／攝影)

罷免延燒，短短不到一個月，綠營「擒賊先擒王」，北檢上周直搗國民黨立法院黨團總召傅崐萁「本命區」，花檢昨又搜索傅妻主政的花蓮縣府，加上黨政合一宣講花蓮場全力進擊，國家機器猛添「柴火」，整套組合拳推升罷傅溫度。

22日民進黨「人民是頭家」花蓮宣講活動成了「罷傅大會師」，官員輪番上台轟傅，民進黨立委王義川頻頻介紹罷團就在現場，行政院長卓榮泰還故意問台下，知不知道黨中央為何延期？此時王義川等人和台下高喊「擒賊先擒王」，一搭一唱讓「仇傅」到達頂點。

攤開綠營「添柴火」的關鍵節點，罷免團體3月6日啟動罷免傅崐萁的第二階段，要在60天內收集2萬5000份連署書，在地廣人稀的「鐵藍區」極不容易；翌日調查局發布新人事命令，花蓮縣調站正、副主任全換人，主任將由肅貪大將北市調查處中正站主任樓仁健接任，突如其來的調令，當時就被解讀劍指傅崐萁。

果然，台北地檢署3月14日以競選小物案搜索傅崐萁「總管」住家，民進黨中央17日再宣布台北場延期，府院黨得以在22日全力火攻花蓮，昨天花蓮地檢署再指揮縣調站搜索縣府帶回十餘人，調查已近兩個月前的「查水表」案。

陸委會主委邱垂正在花蓮宣講時，還透露傅崐萁赴陸可能去「隱密的地方」，正查有無違法。邱的一席話意在製造抹紅「最高潮」，行政、司法全力配合民進黨緊扣傅「賣台紅帽」，繼續推升罷傅連署人數，並累積「仇傅值」。

傅崐萁 民進黨 罷免

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