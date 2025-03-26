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黑白集／北檢辦柯文哲 查無金流比下流

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民眾黨前主席柯文哲(左)。(本報資料照片)
民眾黨前主席柯文哲(左)。(本報資料照片)

柯文哲開庭爆料，檢察官林俊言稱他行動硬碟有「不雅影片」，以要交給法院威脅他認罪，這樣「把害人當工作，真不要臉」。北檢為自清，聲請勘驗起訴前的偵訊光碟，及行動硬碟的「woman」資料檔。民眾質疑，起訴了還看不到「金流」，檢方卻歪樓調查「慾望橫流」，貪汙罪證不足就加碼妨害風化。

北檢聲請勘驗案外的「woman」檔，青鳥與小草立馬網戰。綠側翼諷柯「貪汙還愛看Ａ片」，檢方好意提醒區隔註記不雅檔案卻被誣指恐嚇；阿伯自作自受，性癖好要被公諸於世。小草則反駁，檢方明知與案情無關還刻意調閱，不就是帶風向摧毀人格？還有網民譏稱，「北犬吠了，等看鏡檢公布大片」。

和扁案相比，京華城案令人失望。檢方無法勾勒滾滾金流，只見黨檢媒合體，押人取供。法庭正式攻防前，劇情已往羶色腥發展，檢方又想藉USB羅織罪名。諷刺的是，北檢調查過程犧牲程序正義，誰知「woman」檔有無後來加工？

林俊言曾向柯粉喊話，「可以不相信檢察官，但一定要相信證據！」但他拿出的證據，還不如爭議作為有說服力。除柯P指控，林俊言並被爆兩度前往戒護醫院藉視察之名訊問，以抽銀根向沈慶京逼供。

柯文哲答辯激起在野鬥魂，逼得北檢聲請勘驗女色檔應戰。大罷免被激烈追殺的藍營，也該奮戰了。

柯文哲 罷免

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