新聞評論／帶病戰清白 柯文哲考慮「保外就醫」？

民眾黨前主席柯文哲(左)。(本報資料照片)

民眾黨前主席柯文哲 遭羈押禁見，卻頻傳健康亮紅燈。柯文哲去年一度交保返家，柯妻陳佩琪曾形容，柯講話思緒不順暢，就像失智前兆的老人；她也曾透露，柯體重狂掉11公斤、肌肉不足、閃到腰。最新狀況是，柯文哲血尿、晚上會痛醒。剛歷經父喪，柯文哲身心俱疲，除了靠官司直球對決，眼看前總統陳水扁 申請保外就醫至今，柯家是否考慮採用「阿扁模式」？

根據「監獄行刑法第63條」，保外就醫是指在囚犯患有嚴重疾病，監獄內無法提供適當醫療時，經核准後允許其至外部醫療機構接受治療的制度。保外就醫期間不計入刑期，但受刑人仍須遵守相關規定，如未經許可不得擅自外出或逃脫。即使是羈押的被告也可申請保外就醫，「刑事訴訟法第114條」規定，須羈押的被告罹患疾病「且」非保外治療顯難痊癒，始得向法院聲請具保停止羈押；若法院不准許，羈押的被告可依法提出抗告。

陳水扁當年因案入獄後就傳出手抖、漏尿等毛病，柯文哲曾是其民間醫療小組召集人，他比任何人都清楚阿扁的身心狀況。柯2017年接受「少康戰情室」節目專訪時一度語出驚人表示，「陳水扁一開始是裝的，後來變成真的病」，一開始是所謂「身心症」，但後來看電腦斷層，大腦前葉都有萎縮。

柯文哲當時還說，他跟立院民進黨 團總召柯建銘談及阿扁健康時表示，「哇，糟糕，不用裝，他真的病了」，不過扁的病情似乎真的好很多，「不知道是好消息、還是壞消息」。這句話，再度讓柯文哲得罪了不少民進黨人士。

當蔡政府面對特赦阿扁的難題時，柯文哲曾義正辭嚴表示，「要建立一個法治國家，就不該讓阿扁保外就醫」，要特赦就特赦、要關回去就關回去，不可以劃設一個保外就醫，讓國家法律再也沒有尊嚴，面對問題才是解決問題的方式。

柯還曾說，2016年他就跟當時蔡英文總統說過要趕緊「處理阿扁」，總要給社會交待錢是怎麼回事，而不是無條件的特赦；扁現在還上台演講，外界才會質疑有沒有符合保外就醫的條件，「問我也答不出來。」

柯文哲說法曾引發政壇軒然大波，深綠、扁迷大加撻伐，陳水扁醫療小組當年還罕見發出聲明，主動解除柯文哲的召集人身分，加深「柯、綠心結」。

柯文哲遭羈押禁見期間，陳水扁去年曾在臉書貼出2人手拿「堅持」題字的大合照，扁也留言稱，「醫師照顧受刑人、同為天涯淪落人」，背後意涵耐人尋味。媒體人黃揚明建議，陳水扁應成立「民間救柯小組」，報答當年柯文哲幫助保外就醫的恩情。

「衝突、妥協、進步」是陳水扁闖蕩江湖的三部曲，靠著言行衝撞，獲取政治目的；保外就醫成為解套的政治巧門，陳水扁當年的「堅持」似乎埋下伏筆。

柯文哲想在法庭帶病打官司，但漫長訴訟非操之在己，保外就醫也因扁案被賦予高度政治敏感性，對柯更有矛盾情結。

不過，柯文哲自己是醫師，最了解自己的身心狀況，北檢掌握主場優勢，柯P要戰清白，北所顯然不是好戰場，柯家是否考慮複製「阿扁模式」？