罷免法律戰 藍告罷團假連署 綠批藍縣市包庇

國民黨立委到台北地檢署，告發連署罷免立委王鴻薇的「山除薇害罷免團體」成員，涉嫌偽造文書及違個資法。(記者曾吉松／攝影)

藍綠持續為大罷免 攻防，國民黨 主席朱立倫昨下令，對罷團偽造連署正式提告，並譴責民進黨 政府濫用國家機器、選擇性執法，以政治清算的手段打壓在野黨；民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎則質疑，全台由國民黨發起罷免的行動中，死亡連署高達驚人1748人，唯一可能就是抄名冊。

國民黨立委陳玉珍等人昨至台北地檢署告發「山除薇害罷免王鴻薇」團體涉偽造文書及違反個資法，她提醒台北地檢署「不要睡覺喔，台南地檢署已經用羈押手段」；國民黨立委王鴻薇、羅智強、游顥也呼籲「反政治戒嚴，不要選擇性辦案」。

國民黨指出，中選會日前公布罷免連署資料，明確顯示偽造連署案件最多的前五名，全數來自針對在野民代的罷免團體，分別有8至14件不等，違法情節明確；但對涉偽造文書的團體，司法機關竟無任何偵辦行動，甚至毫無作為，顯然是「罷藍採縱容、罷綠採專制」，赤裸裸的雙標行徑，已突破民主底線。

國民黨台南市黨部因涉罷免案名冊不法而遭檢調搜索，國民黨批評，南檢以最高規格辦案，顯然是政治追殺無疑；從「賴17條」準戒嚴、全黨動員政治罷免，到如今透過司法機關鎮壓在野勢力，民進黨正不斷撕裂台灣民主法治，暴露其獨裁本質。

另一方面，民進黨昨舉行「國民黨大搞幽靈連署、藍營縣市選委會別護航」記者會，黃帝穎表示，罷免連署不論第一階段、第二階段，若發現連署人口高死亡比例時，各地選委會依照刑事訴訟法規定，有告發義務，各地選委公務員更有查明義務。

吳崢強調，國民黨執政縣市的選委會，一定要善盡主管機關行政義務，包括第一階段補件連署，也應嚴格查核。全台灣由國民黨發起罷免行動中，抄連署書、抄名冊情況非常嚴重，死亡連署高達1748人，如此系統性、大規模的死亡連署，唯一可能就是抄名冊。另外，針對國民黨智庫副執行長凌濤預告，罷免綠營立委已有八席過關，民進黨說，高度懷疑是否黨政不分、護航包庇。