我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

罷免法律戰 藍告罷團假連署 綠批藍縣市包庇

台灣新聞組／台北25日電
國民黨立委到台北地檢署，告發連署罷免立委王鴻薇的「山除薇害罷免團體」成員，涉嫌偽造文書及違個資法。(記者曾吉松／攝影)
國民黨立委到台北地檢署，告發連署罷免立委王鴻薇的「山除薇害罷免團體」成員，涉嫌偽造文書及違個資法。(記者曾吉松／攝影)

藍綠持續為大罷免攻防，國民黨主席朱立倫昨下令，對罷團偽造連署正式提告，並譴責民進黨政府濫用國家機器、選擇性執法，以政治清算的手段打壓在野黨；民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎則質疑，全台由國民黨發起罷免的行動中，死亡連署高達驚人1748人，唯一可能就是抄名冊。

國民黨立委陳玉珍等人昨至台北地檢署告發「山除薇害罷免王鴻薇」團體涉偽造文書及違反個資法，她提醒台北地檢署「不要睡覺喔，台南地檢署已經用羈押手段」；國民黨立委王鴻薇、羅智強、游顥也呼籲「反政治戒嚴，不要選擇性辦案」。

國民黨指出，中選會日前公布罷免連署資料，明確顯示偽造連署案件最多的前五名，全數來自針對在野民代的罷免團體，分別有8至14件不等，違法情節明確；但對涉偽造文書的團體，司法機關竟無任何偵辦行動，甚至毫無作為，顯然是「罷藍採縱容、罷綠採專制」，赤裸裸的雙標行徑，已突破民主底線。

國民黨台南市黨部因涉罷免案名冊不法而遭檢調搜索，國民黨批評，南檢以最高規格辦案，顯然是政治追殺無疑；從「賴17條」準戒嚴、全黨動員政治罷免，到如今透過司法機關鎮壓在野勢力，民進黨正不斷撕裂台灣民主法治，暴露其獨裁本質。

另一方面，民進黨昨舉行「國民黨大搞幽靈連署、藍營縣市選委會別護航」記者會，黃帝穎表示，罷免連署不論第一階段、第二階段，若發現連署人口高死亡比例時，各地選委會依照刑事訴訟法規定，有告發義務，各地選委公務員更有查明義務。

吳崢強調，國民黨執政縣市的選委會，一定要善盡主管機關行政義務，包括第一階段補件連署，也應嚴格查核。全台灣由國民黨發起罷免行動中，抄連署書、抄名冊情況非常嚴重，死亡連署高達1748人，如此系統性、大規模的死亡連署，唯一可能就是抄名冊。另外，針對國民黨智庫副執行長凌濤預告，罷免綠營立委已有八席過關，民進黨說，高度懷疑是否黨政不分、護航包庇。

國民黨 罷免 民進黨

上一則

台灣公費癌篩上路15年 成人篩5癌 乳癌陽追率破9成最高

下一則

遠見雜誌民調 台人對美信任降低 逾6成憂矽盾崩解

延伸閱讀

獨裁國家 才會剩一個政黨

獨裁國家 才會剩一個政黨
大罷免 蔣萬安高呼台北隊加油 李遠拿碗公諷藍委

大罷免 蔣萬安高呼台北隊加油 李遠拿碗公諷藍委
學者稱總統搞大罷免 大法官怎會過 柯建銘改口「提名正確」

學者稱總統搞大罷免 大法官怎會過 柯建銘改口「提名正確」
罷免行動升溫 日落區居民舉行抗議集會

罷免行動升溫 日落區居民舉行抗議集會

熱門新聞

在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

2025-03-19 18:22

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普