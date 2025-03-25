黑白集／辦柯檢察官落馬模範公務員 法界仍閃微光

台北地檢署。(本報資料照片)

行禮如儀的「模範公務員選拔」，竟成「司法照妖鏡」。台北地檢署推薦的三位檢察官，在檢審會票選中居然全軍覆沒，從推薦名單看，就知結果不意外，三人中就有兩人是承辦柯文哲 案的檢察官。若不說是模範公務員選拔，外界還以為是推薦「對民進黨 最忠誠」公務員。

三人之中，以偵辦柯文哲「京華城案」的林俊言爭議最大。北檢有上百位檢察官承辦許多重大案件，除了柯案，難道再無其他「優秀檢察官」可薦？或者是，北檢只想藉「推薦模範公務員」上下交相賊？

北檢的心思卻弄巧成拙。檢審會開會前夕，柯案偵辦爭議噴湧而出。到醫院偵訊沈慶京，卻未錄音錄影，還騙外界是去「視察」，另傳出，以「不雅影片」向柯文哲逼供；至於選擇性向綠媒洩密，更是系統性犯罪，可以說，北檢失去人民信任，也玷辱了司法。

林俊言等人落選模範公務員，民眾黨 大酸，北檢推舉違法濫權檢察官，形同宣示「逢迎拍馬」、「迎合上意」才是辦案標準。北檢崩壞其實非始自柯案，在蔡政府任內，便已淪為民進黨側翼打手。柯案不是開始，恐也不是結束。

好在北檢標準不等於司法界標準。北檢推薦「老鼠屎」當「模範公務員」，被檢審會打臉，從這點看來，在政治控制司法的漆黑中，法界仍然閃爍著些許微光。（轉載自聯合報）