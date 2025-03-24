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陸配「亞亞」拒離境開記者會 台內政部外正反聚集

稱亞亞不是普通媽媽 劉世芳：紅燈左轉會出車禍

記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳今早受訪談陸配亞亞一事。(記者張曼蘋／攝影)
內政部長劉世芳今早受訪談陸配亞亞一事。(記者張曼蘋／攝影)

陸配網紅「亞亞」劉振亞因遭認發表武統言論，被下令自行離境，但劉振亞堅持捍衛權利。內政部長劉世芳表示，「亞亞這位女士並不是普通媽媽」，大家可以看到從法律戰、輿論戰跟心理戰，可以說是三戰齊發。

立法院今持續行政院長卓榮泰施政報告，劉世芳今(25)早受訪表示，亞亞影片出來後引起非常大的全民爭議，移民署按照相關規定、兩岸人民關係條例，已經做行政處分，希望10天內自行離境，如果沒有就會強制離境，到目前為止沒改變。

劉世芳強調，綜觀這幾日發展，亞亞這位女士並不是普通媽媽，大家可以看到從法律戰、輿論戰跟心理戰，可以說是三戰齊發。可看到有親中的台灣同胞在媒體上聲援、網紅在廣播電視、網路聲援，講的就是武統台灣是言論自由，但一再對外說的是，不管是行政單位或司法單位都做出最後裁示，希望按照原來行政處分處理，但沒想到亞亞聲請到台灣高等法院抗告被駁回後，現在仍往最高行政法院要求處理，「所以她對台灣法律的了解，不是大家所說的什麼都不知道。」

劉世芳表示，輿論戰部分，台灣很多親中團體，包括擔任過國民黨考紀會主委的葉大律師在法律戰上幫助，「但抵擋不住我們在司法、包括高等行政法院或是其他行政團體做的最後裁決」，最後心理戰，亞亞要求撤銷行政處分，但各位都知道台灣是有法律、規定、制度的地方。

劉世芳舉例，如果交通警察說「紅燈不能向左轉，你偏偏要紅燈轉左，不只接到罰單，還會發生車禍」，所以她一再對外講，亞亞不是簡單的普通媽媽，現在引用什麼國際兒童權利公約，「小孩子留在台灣是獲得更好的優待、厚待跟福利，還是回去中國大陸，鼓勵統一台灣，是要消滅台灣主權；國家部分，那還討論個別的生離死別，「這是完全中了中共的三戰，法律、輿論、心理戰的認知作戰。」

至於現場媒體詢問強制執行的實際做法，劉世芳認為，按照規定處理，以前已經有先例。

內政部

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