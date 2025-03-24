台前交長郭瑤琪過世 任內雪隧完工通車

台灣前交通部長郭瑤琪。(本報資料照片)

台灣前交通部長郭瑤琪今天(24日)因主動脈剝離離世。郭瑤琪擔任交通部長期間，雪山隧道完工通車，後來因ETC 政策爭議請辭，卸任後因南仁湖賄賂案入獄。

郭瑤琪今年69歲，出生於花蓮縣，畢業於成功大學都市計畫學系，曾任台北市政府工務局主任秘書，也是台北市政府國宅處首名女性處長。

郭瑤琪2002年時到2006年1月出任行政院公共工程委員會主任委員，2006年1月接任交通部長一職。

郭瑤琪在擔任交通部長任內，歷時多年的雪山隧道工程終於完工，是當時亞洲第1及世界第4大公共工程，並成為北部與宜蘭花東的交通要道。

不過，郭瑤琪擔任交通部長僅短短7個月，2006年8月郭瑤琪因高速公路電子收費 （ETC）案爭議請辭。

郭瑤琪被控於2006年在交通部長任內，收受有意競標台鐵 台北車站商場招標案的南仁湖集團負責人父子李清波、李宗賢塞在茶葉罐內的2萬美元賄賂。

法院審理期間，郭瑤琪一度獲判無罪，但台灣高等法院更一審認為收款與職務構成對價，改判有罪；更二審判決郭瑤琪8年徒刑、褫奪公權4年。最高法院駁回上訴，全案定讞。

前檢察總長顏大和曾以收受賄賂罪的「對價關係」，分為「主觀說」、「客觀說」及「折衷說」，屬不同見解，有統一解釋必要，提起非常上訴。最高法院認為無理由，2018年予以駁回。

由於郭瑤琪堅稱沒有收受賄賂，因此此案外界仍有不少爭議，包含汙點證人說詞前後不同等，因此部分民眾認為此案屬於冤案，但郭瑤琪仍在2014年入獄，2016年時因罹癌保外就醫。

2024年郭瑤琪向台灣高等法院聲請再審，媒體記者於庭後問她身體狀況及是否仍堅稱自己無罪，她簡短回應，身體狀況仍不太好，以及尊重法院裁決。

郭瑤琪當時在庭上表示，這一次提出的新事證，是對於證人李宗賢等人所稱拿2萬美元給她，但實際上對方根本就沒有從所稱的帳戶中提領出來過，她主張自己是無罪，希望可以開啟再審程序。不過最高法院認為，郭瑤琪的主張是對原確定判決已斟酌的證據再行爭辯其證明力，不符合聲請再審要件，裁定駁回。