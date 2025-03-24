大罷免 蔣萬安高呼台北隊加油 李遠拿碗公諷藍委

台北市長蔣萬安(中)23日到北市南港區力挺立委李彥秀(左二)，讚她是真正為南港鄉親打拚著想的優秀立委。(翻攝udn直播)

大罷免 潮來勢洶洶，台北市長蔣萬安 昨再度當起台北隊長，到南港區陪立委李彥秀出席國民黨 慶生會，有幫李彥秀固樁意味，鞏固藍軍基層及士氣。蔣強調，國民黨五名北市立委對北市府來說都很重要，相互支援、為市政打拚，並高呼「台北隊加油」。

蔣萬安稱讚李彥秀是真正為南港鄉親打拚著想的優秀立委，「這麼好的立委，一定要做她的後盾、靠山」。

相對於罷免泛藍立委已有35件進入二階連署，不少罷免綠營立委團體仍忙於補件，藍營人士認為，黃復興黨部遭裁撤影響很大，如今難像過往一樣催出國民黨動員力，尤其黃復興幹部們沒有「名分」、組織及經費等，又怎麼投入協助？

有黨代表感嘆，黃復興黨部過去是動員力最強、最忠貞的黨員，為黨出錢出力，上街遊行、提案連署公投都可以看到他們的身影，但自從黃復興黨部去年7月遭裁撤後，不要說組織精簡、經費歸零，一些老幹部就連個「名分」都沒有，又有誰會為黨中央打拚？

但與黃復興黨部有淵源的新北市議員陳明義則說，最重要還是策略。立委賴士葆也說，黃復興黨部實際上仍獨立運作，罷免案的最大問題還是綠營偷跑。

民進黨大罷免宣講第二個周末，昨到賴清德總統本命區台南，也是南部首場，同樣黨政合一，由行政院長卓榮泰領軍，民進黨秘書長林右昌、文化部長李遠、教育部政次張廖萬堅、南市長黃偉哲等出席，湧入約3000名支持者。

李遠拿著碗公上台，稱「我不是要飯的」、「會把要飯的碗，變成文化的聚寶盆」，回擊國民黨立委陳玉珍曾留言指文化界「丟掉那隻要飯的碗」。