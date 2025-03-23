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綠消滅對象？謝龍介：在柯文哲案「偵查大公開」學到很多

台灣新聞組╱綜合23日電
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「惡罷退散平安法會」直播宣講22日在台中登場，藍委謝龍介(中)到場宣講，挺廖偉翔。(記者趙容萱／攝影)
「惡罷退散平安法會」直播宣講22日在台中登場，藍委謝龍介(中)到場宣講，挺廖偉翔。(記者趙容萱／攝影)

全台大罷免升溫，藍台南市黨部主委、不分區立委謝龍介成為被消滅對象？謝龍介昨到台中挺藍委廖偉翔，謝笑稱自己是「背奉金甕仔，還想替人看風水」(喻自身難保，還在替人煩惱)，並說想到柯文哲就很怕，幸好他在柯案的「偵查大公開」過程學到很多，已準備好在等民進黨；中廣前董事長趙少康也特地錄製影片反制大罷免，呼籲大家站出來表達心聲，並強調愛台灣不是民進黨的專利。

國民黨台南市黨部遭搜索，事由因連署罷免綠委林俊憲、王定宇，出現死亡人口連署。謝龍介表示，「追殺國民黨，救不活大罷免；劍指謝龍介，拉不起林俊憲」。

「惡罷退散志工團」由民眾黨蔡壁如擔任團長，與歷史哥、鄭麗文共同組成，首場「惡罷退散平安法會」直播宣講昨天在國民黨台中市黨部舉辦，力挺廖偉翔，藍委羅智強、謝龍介到場宣講，吸引民眾到場聆聽，擠爆會場。

藍委羅智強批評，賴清德總統正執行在野黨全面殲滅計畫，此舉就是為消滅謝龍介。

稍後趕來的謝龍介，笑稱如今自己是「自己背奉金甕仔，還想替人看風水」，仍勇敢到台中力挺廖偉翔。他問台下「會怕嗎？」他很怕。他想到柯文哲就很怕。

謝龍介指出，民進黨殺到片甲不留，連他這個沒辦法罷免的不分區立委，也要找機會下手，罷免連署寫錯，就要將黨工收押禁見，幸好之前有柯文哲的前例，他在柯案的「偵查大公開」過程中學到很多，已經準備好了在等民進黨，如果有人要當鷹犬、當民進黨的打手，他一定會讓對方付出慘痛代價。

此外，趙少康昨天在臉書貼出和國民黨青年軍陳冠安、罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任一起錄製的影片，高喊「我是趙少康，我是台灣人，我反綠」。

趙少康在影片中表示，民進黨執政這麼多年，給台灣帶來什麼？兩岸愈來愈緊張、國防預算愈來愈高、男生當兵從四個月變一年，將來可能變兩年，女生也可能被抓去當兵，就連賴清德口中的護國神山、矽盾也跑了，兩岸最重要的是和平，但和平了嗎？

國民黨立委羅智強也示警，「今天滅在野，明天滅民主，著手準戒嚴，全民上戰場。台灣正在走向危險的邊緣，民主正遭受最嚴重的威脅」。

罷免 民進黨 國民黨

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