綠前進花蓮宣講 卓榮泰猛轟傅崐萁

民進黨22日到花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁。(記者王思慧／攝影)

民進黨 昨天由行政院長卓榮泰 領軍開赴花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，重砲攻擊國民黨立院黨團總召傅崐萁 。卓稱傅「阻礙花蓮進步、阻礙台灣民主的障礙，要把他排除掉」；陸委會主委邱垂正把中共政權定位為「唯一對台灣有嚴重敵對的境外勢力」，正查傅崐萁赴港有無違法。

「人民是頭家」第三場下鄉宣講昨前進花蓮，卓榮泰、民進黨秘書長林右昌黨政合一領軍，部會首長除了邱垂正外，包括工程會主委陳金德、主計長陳淑姿也都到場助講，除強調中央被刪凍的預算，也要大家罷免國民黨立法院總召傅崐萁，罷傅團體「微光花蓮」也在現場設攤，可說「一條龍」。

現場聚集約4000人，許多綠營支持者自製標語，許多民進黨黨公職現身協助民眾填罷免書，親綠網紅也開直播呼應。曾被民進黨提名參選立委的前職棒選手陳義信高喊「不要窮花蓮、富崐萁」。

卓榮泰說，自己被挖苦是提出最多覆議的院長，只要藍白繼續違法亂政、再提法案，他就再提覆議，「我不會怕的啦！」他也想問傅崐萁「你想代表哪一個中央」，為何到中國輕聲細語，回台灣就大小聲。林右昌表示，「辦在花蓮是要讓花蓮人知道，選出的立委帶給台灣民主社會多大的危害」。去年濫權、擴權、違憲法案都由傅崐萁主導。