我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛後返舊金山

2月初才失靈 FAA飛航公告系統又故障了

綠前進花蓮宣講 卓榮泰猛轟傅崐萁

台灣新聞組╱花蓮23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨22日到花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁。(記者王思慧／攝影)
民進黨22日到花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，劍指國民黨立院黨團總召傅崐萁。(記者王思慧／攝影)

民進黨昨天由行政院長卓榮泰領軍開赴花蓮舉辦「人民是頭家」政策宣講，重砲攻擊國民黨立院黨團總召傅崐萁。卓稱傅「阻礙花蓮進步、阻礙台灣民主的障礙，要把他排除掉」；陸委會主委邱垂正把中共政權定位為「唯一對台灣有嚴重敵對的境外勢力」，正查傅崐萁赴港有無違法。

「人民是頭家」第三場下鄉宣講昨前進花蓮，卓榮泰、民進黨秘書長林右昌黨政合一領軍，部會首長除了邱垂正外，包括工程會主委陳金德、主計長陳淑姿也都到場助講，除強調中央被刪凍的預算，也要大家罷免國民黨立法院總召傅崐萁，罷傅團體「微光花蓮」也在現場設攤，可說「一條龍」。

現場聚集約4000人，許多綠營支持者自製標語，許多民進黨黨公職現身協助民眾填罷免書，親綠網紅也開直播呼應。曾被民進黨提名參選立委的前職棒選手陳義信高喊「不要窮花蓮、富崐萁」。

卓榮泰說，自己被挖苦是提出最多覆議的院長，只要藍白繼續違法亂政、再提法案，他就再提覆議，「我不會怕的啦！」他也想問傅崐萁「你想代表哪一個中央」，為何到中國輕聲細語，回台灣就大小聲。林右昌表示，「辦在花蓮是要讓花蓮人知道，選出的立委帶給台灣民主社會多大的危害」。去年濫權、擴權、違憲法案都由傅崐萁主導。

傅崐萁 民進黨 卓榮泰

上一則

黑白集／賴清德重提大法官 強戴國安緊箍咒

下一則

毆打、踹踢、坐壓…新竹幼兒園爆虐童勒令停業 負責人收押

延伸閱讀

柯建銘嗆回歸家庭 盧秀燕：媽媽原諒你 卓榮泰護柯：回憶母愛吧

柯建銘嗆回歸家庭 盧秀燕：媽媽原諒你 卓榮泰護柯：回憶母愛吧
傅崐萁籲司法停止追殺 北檢再度強調辦案無立場

傅崐萁籲司法停止追殺 北檢再度強調辦案無立場
競選小物違法？傅崐萁管家被搜 傅喊賴政府「政治追殺」

競選小物違法？傅崐萁管家被搜 傅喊賴政府「政治追殺」
新聞眼／國家機器扣紅帽 最大在野黨總召成箭靶

新聞眼／國家機器扣紅帽 最大在野黨總召成箭靶

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
川普以台積電對美擴大投資為例，表示全球最大晶片製造商正在美國投資2000億美元，並形容台積電董事長暨總裁魏哲家（右）是「商界最受敬重的人之一」。（路透）

川普擅自為投資加碼？台積電不隨之起舞

2025-03-17 14:02
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
蕭姓女博士多次走進台南市東區飯店，並沒有向飯店表示要用餐或是住宿，就取用迎賓大廳的茶包。(記者袁志豪／攝影)

辯稱「沒張貼飲品限旅客用」女博士多次拿走飯店大廳茶包判刑

2025-03-16 02:13

超人氣

更多 >
美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益

美國情報總監：習近平家族持有鉅額商業利益
美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了
不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路

不能透過電話辦理…社安金領取新規 3月31日上路
傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內莫衷一是
紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消