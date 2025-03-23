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藍反惡罷誓師 朱立倫批綠集權、集錢

台灣新聞組╱綜合23日電
反制大罷免，國民黨22日在苗栗舉行「護民主愛苗栗反惡罷」團結誓師大會，包括黨主席朱立倫(右四)、苗栗縣長鍾東錦(左四)等人，到場力挺面臨罷免的立委邱鎮軍(左三)、陳超明(右三)。(記者胡經周／攝影)
反制大罷免，國民黨22日在苗栗舉行「護民主愛苗栗反惡罷」團結誓師大會，包括黨主席朱立倫(右四)、苗栗縣長鍾東錦(左四)等人，到場力挺面臨罷免的立委邱鎮軍(左三)、陳超明(右三)。(記者胡經周／攝影)

罷免延燒，國民黨大咖昨領軍在雙北和苗栗「反惡罷」，黨主席朱立倫批民進黨搞罷免是為集權又集錢，「獨裁國家用司法修理在野黨，現在賴清德就敢這樣做」。雙北市長蔣萬安、侯友宜也分別帶頭與市籍藍委同台力挺，蔣高喊「台北隊加油」，侯強調「我會跟我們新北市的立委站在一起」。

國民黨昨下午先在苗栗市中正堂辦首場反惡罷誓師大會，上千人參與，正副議長李文斌、張淑芬和十多位黨籍議員站台，呼籲鄉親總動員「反罷免」，保住藍委陳超明及邱鎮軍，現場高呼「反惡罷、護民主、愛苗栗」；晚間轉往新北板橋介壽公園，千餘名支持者高喊「還錢於民、還權於民、還命於民」，六名市籍立委上台時，民眾高喊「以罷制罷」。

以「藍營大兵」自居的無黨籍苗栗縣長鍾東錦到場聲援，他表示，刪預算是民代天職，立委不能刪預算要如何幫國家把關？他也提及國民黨應付大罷免，又碰到黨中央改選，建議調整改選時間，先把重要的事解決，再處理黨內選舉。

「賴清德當選，人民才無法過好日子」。朱立倫致詞，賴總統沒好好做事，每天鬥爭造成台灣混亂，沒想到家和萬事興，只想到個人的權力，無法控制國會就要罷免藍委，世界上沒有任何民主國家像台灣現在這麼做，「民進黨利用執政優勢要一黨獨裁」。

朱立倫也表示，中央今年總預算各部會增加很多錢，行政院卻沒做事，院長卓榮泰只顧著帶各部長罵在野黨，喊罷免立委，但真正該罷免的是反對拿錢給地方的立委；國民黨立委幫民眾監督預算，刪除補助特定綠媒或不做事的業務費，卻被造謠部會連橘子和衛生紙都買不起。

侯友宜一一介紹立委林德福等六名立委為新北爭取的經費，他表示，地方建設寄望立委幫忙，新北幅員遼闊，城鄉差距大，要做事但缺錢，從朱立倫當市長至今，財劃法都沒修，很多事情無法做，中央把這些錢還給地方就好，這是公平正義，落實還錢於民。

台中被視為大罷免的指標縣市，六名藍委全數進入罷免二階。民眾黨前立委蔡壁如擔任團長，與網紅「歷史哥」、鄭麗文共組成「惡罷退散志工團」，昨天在國民黨台中市黨部辦首場「惡罷退散平安法會」，直播宣講力挺藍委廖偉翔，藍委羅智強、謝龍介到場宣講，支持者擠爆會場。

罷免 國民黨 朱立倫

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