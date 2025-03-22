迎戰大罷免首場說明會 蔣萬安開第一槍：和藍委站一起

大罷免來襲，台北市長蔣萬安21日表示一定會和國民黨立委站在一起。（記者楊正海／攝影）

大罷免 潮來襲，綠營黨公職結合公民團體全面開戰，國民黨 也開始反擊；台北市長蔣萬安昨公開表態「我一定會和國民黨立委站在一起」；國民黨首場政策說明會昨在新竹登場，主席朱立倫說，民進黨 推大罷免就是「去年沒有選贏，要重選一次；天下有這種事嗎？」 國民黨主席朱立倫21日領軍在新竹縣進行首場政策說明會，他談到民進黨大罷免的目的就是「去年沒有選贏，要重選一次」。（記者郭政芬／攝影）

眾所皆知，大罷免連署第一階段門檻低，並不困難，國民黨卻能締造「35比0」的難看數字，更難看的是被連署罷免藍委多集中在台北、台中和桃園等藍營優勢選區，而且還犯了企圖冷處理的戰略錯誤，連罷免一名綠委的門檻都衝不過，錯失先機讓綠營聲勢大漲。

綠營黨公職已全面開戰，甚至兵臨城下，藍營縣市長仍保守觀望，藍營支持者沉痛感嘆國民黨不成材，恨鐵不成鋼。台北市長蔣萬安昨登高一呼，開出藍營縣市長迎戰第一槍，如果藍營諸侯還在歲月靜好，就等著唇亡齒寒，衝擊2026甚至2028大選。

面對綠營侵門踏戶「打小孩」行徑，盧秀燕和張善政靜默以對，其他藍營縣市長也少見挺身捍衛被罷在地藍委，讓支持者看了直搖頭。

台北市是大罷免一級戰區，蔣萬安昨表示，台北市國民黨立委都非常認真，在地方不論爭取校舍改建、關心捷運興建進度等，也協助市府跟中央溝通協調，表現有目共睹，一定會和國民黨委員站在一起。

國民黨昨在竹縣竹東鎮舉行全國首場政策說明會，朱立倫表示，去年才選完立委，為什麼今年要搞大罷免？因為民進黨沒有選贏，要重選一次；在場支持者喊「翻桌啦」。朱接著說，「重選啦、罷免啦、天下有這種事嗎？」

朱表示，國民黨通過財劃法修正案，新竹立委林思銘、徐欣瑩「替新竹拿回錢來建設，卻要被罷免？沒有道理」；中央政府總預算增加1300億(台幣，下同，約39.4億美元)、接近3兆，「重要的預算全部支持，國防預算更當然支持」，民進黨卻說沒辦法執政、要罷免立委，完全顛倒是非，為了翻盤找理由。

朱說，民進黨會動用所有手段，用司法對付國民黨公職人員和從政同事，用罷免讓大家聽話，才能達到一黨獨大、專制專政；國民黨這次會期努力推民生法案、還錢於民、還假於民，但是民進黨不同意。

朱強調，賴清德總統宣布賴十七條，把中國大陸定義為境外敵對勢力，賴未經過立院同意就宣布兩岸進入敵對關係，未來兩岸交流和言論、思想、行動自由都受限制、被檢查，要變成準戒嚴狀態、戰爭關係，「就是要行個人獨裁、推動台獨」。

針對罷免綠委補件，朱說，現已有14件罷綠委案送到中選會，民進黨動用所有的國家、社會資源，就是希望大罷免，達到全面獨裁專制、一黨獨大，所以一定要團結一致；今年五二○前會舉辦一百場說明會，今晚的說明會在新北登場。

針對剴剴案引發公民連署要求判施虐保母死刑，朱立倫認為民進黨一向主張廢死，去年大法官宣告採一致決後，就是實質廢死，已經不可能判死刑，這才是社會最大的疑慮，連國民黨立委提出惡意兒虐致死可判死刑，民進黨都一再阻撓，甚至說廢死違反世界潮流，「這是我們不能接受的」。